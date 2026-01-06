"María Corina Machado regresará pronto a Venezuela libre": Coordinador de su partido político exige la liberación de presos políticos

El coordinador en el extranjero del partido político 'Vente Venezuela', Pedro Antonio de Mendonça, ha analizado en La Brújula el delicado momento que atraviesa Venezuela tras la extracción de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

El político del grupo liderado por María Corina Machado, ha insistido en que el mandato popular del 28 de julio de 2024 debe culminar en democracia plena, con Edmundo González Urrutia como presidente electo.

Durante la conversación con Rafa Latorre, Mendoça ha expresado satisfacción por el "primer paso decisivo" que supone la captura del líder chavista, pero ha mantenido un tono cauto ante la figura de Rodríguez, a quien vincula directamente con el aparato represivo del régimen. "Tenemos serias dudas por quién es esta persona", ha afirmado, recordando su historial sancionado por la UE, EE.UU. y otros organismos.

Celebración de la captura de Maduro y exigencia de presos políticos

Mendonça ha calificado la operación estadounidense del 3 de enero como un "paso necesario y decisivo" contra el "cartel de los Soles y el Tren de Aragua", pero ha dejado claro que el proceso está lejos de completarse. El opositor ha recordado que existen casi 900 presos políticos en Venezuela —incluidos 20 con nacionalidad española— y ha pedido al Gobierno español que ejerza presión para su liberación inmediata.

"No es uno de los prioritarios, desde luego, la liberación de los presos políticos", ha subrayado Mendonça, que considera este gesto como el principal indicio de una transición auténtica. Ha denunciado el sistema de "puerta giratoria" del chavismo, por el que se suelta a unos presos para encarcelar a otros, y ha instado a todas las fuerzas políticas españolas a involucrarse ante el daño irreparable que sufren estas familias.

Dudas sobre Delcy Rodríguez y su capacidad transicional

El coordinador de Vente Venezuela ha manifestado escepticismo sobre la figura de Delcy Rodríguez, a quien describe como parte del "entramado criminal" del régimen. Ha recordado el caso de los lingotes de oro en España en 2020 y sus sanciones internacionales por vínculos con violaciones de derechos humanos, preguntándose si esta líder puede garantizar una democratización real.

Mendoça ha destacado que Estados Unidos ha marcado una "ruta clara" hacia la transición democrática, advirtiendo a Rodríguez que su destino podría ser peor que el de Maduro si no cumple. "Si no garantiza o realiza las acciones que conlleven hacia una transición a la democracia, su destino puede ser incluso peor", ha transmitido el mensaje de Washington, mientras insiste en que el proceso debe respetar la soberanía popular expresada en las urnas.

Apoyo a María Corina Machado y su retorno inminente

Ante la pregunta sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela, Mendonça ha confirmado que la líder opositora tiene firmes intenciones de volver pronto. "Ella ha dicho que va a regresar al país. Y precisamente en eso también se está trabajando", ha revelado, destacando el reconocimiento internacional que ha ganado Machado, incluyendo el Premio Nobel de diciembre en Oslo por su compromiso con la verdad.

El entrevistado ha minimizado las críticas de Donald Trump hacia Machado, priorizando los "hechos irrefutables" sobre las opiniones personales. Ha subrayado que tanto Machado como Edmundo González representan un aliado "genuino" para Estados Unidos y la región, agradeciendo al presidente Trump por haber entendido finalmente el riesgo que suponía el régimen chavista para la seguridad hemisférica.

Ausencia de garantías y presión internacional necesaria

Mendonça ha abogado por actuar con hechos concretos en lugar de especulaciones, en un proceso complejo que involucra múltiples actores e intereses. Ha alertado sobre la represión que persiste —con detenciones de periodistas y colectivos armados en las calles— y ha calificado al chavismo como un "régimen criminal" aliado con terrorismo islámico, guerrilla colombiana y redes de tráfico internacional.

Pese a las reticencias, el opositor mantiene la confianza en que el proceso culminará en democracia, aunque reconoce que no ha sido el camino ideal tras 26 años de lucha. "Podrán retardar pero no podrán evitar que esto llegue a donde tiene que llegar", ha pronosticado, llamando a "empujar el carro" hacia la libertad venezolana.