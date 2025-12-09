"Maduro repite el guion de Noriega": el experto David Saucedo alerta del riesgo de una intervención militar en Venezuela

La entrevista de Rafa Latorre al experto en seguridad y narcotráfico David Saucedo en La Brújula ha arrojado una mirada inquietante sobre la actual tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Con una operación militar norteamericana desplegada en el Caribe y el presidente Donald Trump decidido a declarar la guerra al narcotráfico, Saucedo analiza el trasfondo político y criminal de lo que Washington denomina Cártel de los Soles, la organización de la que acusa a Nicolás Maduro de ser su líder.

"La Casa Blanca ha estigmatizado a Maduro con el narcotráfico"

El experto mexicano describió el término "Cártel de los Soles" como una etiqueta utilizada por Estados Unidos para estigmatizar al gobierno venezolano, aunque reconoció que los informes de inteligencia de varios países confirman una fuerte conexión entre las élites civiles, policiales y militares de Venezuela y las mafias del narcotráfico.

"Mira, es una denominación que ha utilizado de manera genérica el gobierno de los Estados Unidos para estigmatizar al gobierno de Maduro", explicó Saucedo. "Distintos informes señalan que la élite político-militar venezolana está coludida con mafias del narcotráfico y participa activamente en la producción, transporte y comercialización de drogas ilícitas."

Saucedo matizó que en América Latina existe debate al respecto: algunos sostienen que se trata de autoridades corruptas que actúan de intermediarios de las mafias, mientras que la Casa Blanca sostiene una tesis mucho más radical: Maduro dirige directamente la red criminal.

"Trump repite la estrategia de Bush con Noriega"

En conversación con Latorre, Saucedo comparó el actual pulso entre Washington y Caracas con antecedentes históricos. "Donald Trump está repitiendo la misma historia de la invasión de Panamá", afirmó, en alusión a la operación militar con la que Estados Unidos capturó en 1989 al general Manuel Antonio Noriega bajo acusaciones similares de narcotráfico.

El analista sostuvo que Trump busca "trofeos políticos" ante las próximas elecciones, utilizando la cruzada antidroga como "herramienta electoral interna" y como presión internacional para forzar la salida de Maduro. "Están amedrentando, amenazando a Venezuela con ataques quirúrgicos contra instalaciones del narcotráfico que en realidad son militares", detalló.

El papel del "Pollo" Carvajal y el Tren de Aragua

Consultado por Latorre, Saucedo subrayó la importancia de las informaciones aportadas por Hugo "El Pollo" Carvajal, ex jefe de inteligencia venezolana, actualmente bajo custodia en Estados Unidos. "De hecho, es el principal testigo de cargo en los juicios contra los integrantes del así llamado Cártel de los Soles", señaló.

El experto afirmó que Carvajal ha entregado "datos, nombres, cuentas bancarias y rutas" sobre operaciones que demuestran el respaldo logístico del ejército venezolano a mafias criminales como el Tren de Aragua, una organización dedicada al narcotráfico y la trata de personas, hoy expandida por América Latina y con actividad detectada incluso en España.

"Los cárteles financian campañas políticas en toda la región"

Saucedo advirtió finalmente sobre un patrón común: "Casi todas las mafias latinoamericanas están clonando el modelo del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación: pasan del dominio regional al nacional, y luego a la internacionalización con ayuda de autoridades a las que han financiado."

Según el analista, grupos de narcotráfico en varios países han financiado campañas electorales de alcaldes, legisladores e incluso presidentes, generando vínculos que se traducen después en impunidad. "Actualmente la cruzada de Trump contra el narcotráfico está confrontando a las élites políticas de América Latina por las sinergias que han establecido con estos grupos", sentenció