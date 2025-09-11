Macarena Gómez y Manuel M. Velasco llevan a escena ‘Yo, Capote’, la última noche del genio literario

En conversación con Rafa Latorre, la actriz Macarena Gómez y el director Manuel Martínez Velasco desgranaron las claves del montaje que se representa en los Teatros Luchana de Madrid durante ocho únicas funciones. La pieza, escrita y protagonizada por Dámaso Conde, recrea la última noche de Truman Capote, fallecido en 1984, imaginando un viaje entre la lucidez, el delirio y la visita de viejos fantasmas personales.

Fantasmas, excesos y un espejo de la memoria

El dramaturgo propone un encuentro de Capote, encarnado por Conde, con figuras esenciales en su vida. Entre ellas, la madre del escritor —interpretada en audiovisual por Macarena Gómez— y Perry Smith, el asesino sobre el que giraba A sangre fría. "Es un juego de espejos que recuerda un poco a los fantasmas de Dickens, una mezcla de recuerdos atormentados y deudas emocionales", explicó Manuel M. Velasco, director del montaje.

Gómez, que además ejerce como productora de la obra, destacó el reto de dar vida a un personaje con tanta carga emocional: "La madre inculcó en Capote una ambición y un deseo de reconocimiento que él sí alcanzó, aunque con un fuerte coste personal".

Un teatro íntimo y técnicamente complejo

El montaje se representa en los Teatros Luchana, un espacio cercano que, según Velasco, intensifica la experiencia: "El público está tan cerca que respira la obra junto a los actores. Eso da una tensión única y obliga a mantener el pulso dramático constante".

Lejos de un minimalismo clásico, ‘Yo, Capote’ combina recursos audiovisuales, proyecciones y efectos técnicos, lo que lo convierte, en palabras de su director, en un "plano secuencia teatral de poco más de una hora en el que todo ocurre sin descanso".

El reto de producir con corazón

Macarena Gómez confesó que su faceta como productora se guía más por la pasión que por el cálculo económico: "Me dijeron que hay que producir con la cabeza, no con el corazón, pero yo acabo apoyando proyectos que me emocionan y a mis amigos. A veces pienso que quizá no es lo más rentable, aunque sí lo más satisfactorio".

Velasco, por su parte, subrayó que la elección de este texto responde a su potencia dramática y al retrato sincero de Capote: "Estamos contando lo que él mismo dejó escrito sobre sí, sin añadir nada más. Solo ordenando sus luces y sus sombras".