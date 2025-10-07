Luis Har, secuestrado por Hamás: "Estábamos alertas porque en cualquier segundo te podían pegar un tiro en la cabeza"

El relato de Luis Har, el argentino de 72 años, secuestrado por Hamás durante el asalto a su vivienda en el kibutz, retrata el miedo, la guerra psicológica y la espera de una liberación que aún mantienen los rehenes y sus familias. Dos años después del inicio de la guerra, sus palabras condensan esperanza y denuncia.

En una entrevista en La Brújula con Rafa Latorre expone todo lo vivido en aquel ataque que se cobró la vida de miles de personas y el secuestro de más de 200.

Dos años de una guerra psicológica

La madrugada del 7 de octubre de 2023, Hamás irrumpió en la casa de Luis Har, en la frontera con Gaza, y lo mantuvieron cautivo junto a su pareja y familiares.

"Nos han hecho una guerra psicológica, pero por suerte no nos han tocado físicamente", explica Luis Har. En su cautiverio, uno de los secuestradores mostró algo de humanidad y suministró comida y agua, mientras otros actuaron con violencia y odio: "Eran los ojos llenos de odio, gritando y tratando de pegarnos, pero aquel hombre evitó que nos hicieran daño", narra Luis.

El drama de los rehenes y la esperanza de liberación

En la entrevista, Har recuerda la angustia de vivir con la amenaza constante: "Sabíamos que en cualquier segundo podrían darse vuelta y pegarnos un tiro en la cabeza". Ya en libertad, insiste en la necesidad de no olvidar a los 48 rehenes que siguen en manos de Hamás.

"Esta vuelta estamos tan cerca y queremos tanto que sea, pero siempre hay que dejar un poquito el porcentaje de duda para no defraudarnos nuevamente", expuso.

Revela que la operación de rescate fue algo impactante: "Un soldado israelí me bajó la cabeza, me agarró una pierna y me dijo en el oído ‘Soy el ejército israelí’. Ese fue el momento más feliz de mi vida", relata Luis Har, quien colabora hoy en la reivindicación internacional de la situación de los secuestrados.

Las secuelas y la reacción internacional

Har destaca el trauma persistente que dejan las experiencias vividas: "Estamos permanentemente en atención médica, corporalmente y psicológicamente. El trauma va a estar toda la vida", afirma. Además, lamenta la escasa repercusión mediática internacional del drama de los rehenes, y advierte de los peligros de blanquear el terrorismo: "Es un error básico apoyar el terrorismo porque dentro de poco les va a llegar a ustedes también. El mundo les apoya y no entienden lo que pasó el 7 de octubre".

En su mensaje final, Luis Har insiste: "Me hace bien hablar y contar la historia para que no se olvide el mundo de lo que pasó el 7 de octubre. Ojalá regresen todos los rehenes a casa".