"El lawfare es una de las mayores amenazas al siglo XXI y hace mucho daño a los jueces jóvenes", alerta Manuel García-Castellón

La presencia de jueces en la primera línea pública no es ajena a la polémica y la notoriedad. Manuel García-Castellón, con décadas en la Audiencia Nacional, conversa en Onda Cero sobre su perfil mediático, las críticas recibidas desde la política, el fenómeno judicial del lawfare y la fragilidad democrática.

El exmagistrado, cuya independencia ha sido puesta a prueba en varios de los capítulos recientes más delicados, reivindica la defensa de la justicia y la ley frente a cualquier injerencia.

"El lawfare hace mucho daño, y no sólo al juez"

Latorre arranca constatando el actual protagonismo de los jueces, cada vez más señalados: "Estamos viviendo una relación nueva de la política con la judicatura". García-Castellón reconoce que la visibilidad ha aumentado, pero que "de los millones de asuntos que entran cada año solo trascienden unos pocos, y siempre que tocan a los poderosos, hay problemas".

Cuando se le menciona como uno de los primeros jueces señalados por el 'lawfare', define el término como "una de las mayores amenazas a la democracia del siglo XXI", y sentencia: "Esa palabreja de la lawfare significa prevaricación. Si hay pruebas, denúnciese, pero ese discurso hace mucho daño, sobre todo a los jueces jóvenes que pierden la sensación de protección institucional".

"El poder político invadió el CGPJ desde 1985"

El magistrado denuncia la politización del Consejo General del Poder Judicial: "Desde que los políticos metieron sus manos en el 85, el órgano que representa la independencia de los jueces ha perdido fairplay democrático". Castro rememora: "Lo preocupante es que actualmente un partido pida la dimisión de un vocal porque vota en contra de la línea política".

Sobre los ataques personales de partidos, destaca: "A palabras necias, oídos sordos, pero hay un límite. No podemos volver a la ley de la selva".

"La democracia hay que cuidarla día a día"

García-Castellón advierte sobre la fragilidad del sistema: "La democracia es defender el imperio de la ley, no sólo votar cada cuatro años". Echa en falta "el modelo anglosajón, donde el juez es interprete supremo de la ley salvo que prevarique, mientras que aquí se deslegitima continuamente la justicia".

Considera que reformas como que los fiscales dirijan la instrucción ponen en riesgo la independencia judicial: "El fiscal no es independiente constitucionalmente. Sólo el juez lo es".

"El Constitucional ha llegado a actuar como tribunal constituyente"

Rafa Latorre pregunta por la deriva del Tribunal Constitucional y el magistrado critica su politización: "El Constitucional, a veces, ha invadido competencias del Supremo y modificado el alcance de la Carta Magna mediante interpretaciones alejadas del consenso. Faltan formas y sensibilidad democrática".

"La pena de reinserción en la Constitución no es realista con psicópatas"

Al hablar de su primer gran caso, el crimen de Olga Sangrador, García-Castellón extrae una conclusión social: "Cualquiera puede mover un grano de arena para mejorar el mundo. Pero la finalidad de la pena debería revisarse porque hay criminales reincidentes como el asesino de Olga o el violador del ascensor que nunca podrán rehabilitarse".

"En los grandes casos, no siempre se conoce ni el 1% de la verdad"

Sobre su experiencia con sumarios como el de Banesto o el caso Villarejo, advierte: "De algunos asuntos no se ha contado ni el 1%. A veces la instrucción tarda años y la colaboración internacional es mínima. Si la justicia funcionara como la Agencia Tributaria, se solucionarían muchos problemas".