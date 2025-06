Laura García, sindicato mayor de policías: "Nadie debería pagar por trabajar. Esto es de lógica, es de cajón"

La crisis de liquidez en las cajas pagadoras de la Policía Nacional ha alcanzado niveles "inauditos", según denuncian los sindicatos policiales. Agentes de toda España se ven forzados a adelantar dinero para dietas, desplazamientos y otros gastos esenciales, ante la falta de fondos en sus comisarías. La portavoz del sindicato mayoritario, Laura García, advierte de que la situación está afectando tanto a la seguridad de los ciudadanos como a la de los propios policías, y anuncia movilizaciones para exigir soluciones urgentes.

Una crisis financiera que afecta a la operatividad policial

"Estamos viviendo algo inaudito. No estamos acostumbrados a que el Ministerio del Interior no deje de sorprendernos para mal, pero esto no había ocurrido nunca: que las cajas pagadoras se encuentren a cero", denuncia Laura García. La portavoz explica que, ante la falta de fondos, los agentes deben adelantar dinero para cubrir gastos básicos como luz, agua, reparaciones de vehículos y dietas por desplazamientos. "Ahora, además, en la época estival, lo que más se ve reflejado es en las dietas, porque hay muchísimos desplazamientos para cubrir zonas que tienen mayor afluencia de gente", detalla.

Denuncias sindicales y respuesta del Ministerio

García critica la falta de respuesta del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Policía ante las reiteradas quejas sindicales. "El señor ministro hace lo que mejor sabe hacer, que es callar o mentir. No se sienta con sus policías, no se sienta con sus sindicatos. No debemos ser dignos de su presencia", lamenta. La brecha salarial con las policías autonómicas sigue siendo una de las principales reivindicaciones: "Tenemos una diferencia mensual, aproximadamente una media de 600 euros. Si hacemos el mismo trabajo, ¿por qué hay esas diferencias?".

Impacto en los servicios y condiciones laborales

La falta de fondos repercute directamente en la calidad del servicio y en la dignidad de los agentes. "Es una policía completamente tercermundista, la imagen que estamos dando", denuncia García. En algunos casos, los policías deben pagar sus propios desplazamientos y esperar meses para recuperar el dinero. "Nadie debería pagar por trabajar. Esto es de lógica, es de cajón", subraya.

Movilizaciones y protestas en marcha

Ante la falta de soluciones, los sindicatos han convocado movilizaciones. "Este lunes vamos a irnos a Sevilla. Vamos a hacer una concentración allí junto con otros sindicatos para denunciar públicamente y protestar por este atropello sistemático a policías nacionales y guardias civiles", anuncia García. Además, alerta sobre las pésimas condiciones de alimentación y climatización que sufren los agentes desplazados, así como la preocupación por la salud de los compañeros de unidades caninas y de caballería ante la ola de calor.