Latorre, sobre la primera noche en prisión de Ábalos y Koldo: "Los ronquidos le quitan más el sueño a Pedro Sánchez que a Koldo"

Tanto Ábalos como Koldo mantiene un hilo con el exterior y eso es lo que los hace tan temibles. Hoy por ejemplo Ok Diario, del que ambos son fuente estable, cuentan algunos detalles del natural de la primera noche en la cárcel. No hay que banalizar la experiencia de la prisión.

Por más que Soto del Real sea de las cárceles menos malas, sigue siendo un sitio donde la primera prevención que toman es evitar que te suicides. Es el primer protocolo que se activa, porque la cárcel es un abismo en el que se hunden hasta los más duros.

Se entiende la libidez del rostro de Ábalos ante el juez. Luego además hay incomodidades que parecen una tontería pero no lo son cuando este pasa a ser tu domicilio habitual. Ya saben que ambos comparten celda. Otras intimidades ya compartieron antes. Bueno, pero cuenta Okdiario, que ya les digo que es un canal que ambos mantienen abierto con el exterior que: Los ronquidos de Ábalos han tenido a Koldo en vela durante la primera noche juntos en prisión

Ambos estaban desvelados y estuvieron hablando hasta las 2.30 de la mañana. De hecho un funcionario de la prisión les advirtió de que guardaran silencio. Uno se durmió y el otro no ha podido pegar ojo con los ronquidos.

Esta puede parecer una crónica superficial pero estos detalles tienen su importancia y preocupan especialmente a los socialistas. Digamos que los ronquidos de Ábalos le quita más el sueño a Pedro Sánchez que a Koldo García.

Las nuevas informaciones de Ábalos contra el Gobierno

De hecho el primer día de Ábalos en la cárcel ya se han publicado dos entrevistas grabadas antes de su ingreso en Soto del Real y en ambas apunta muy alto. A lo más alto. Se utilizan diferentes metáforas para describirlo: Que ha tirado de la anilla, que ha puesto en marcha el ventilador, que está tirando de la manta. Lo diremos con lenguaje recto: está acusando a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez de haber cometido delitos.

En El Mundo habla incluso de la relación entre el presidente Javier Hidalgo y Begoña Gómez y del papel impropio que habría jugado a la mujer del presidente en el rescate de Air Europa.

La otra está en Okdiario, y dice que Sánchez le reveló en una reunión en Moncloa una investigación secreta de la Fiscalía.

En este testimonio de Ábalos no se describe la comisión, hay más de un delito porque ni la Fiscalía puede revelar informaciones secretas y mucho menos a partes afectadas, ni el presidente luego puede hacer partícipe a su hombre de confianza. Eso explicaría además que ellos, los investigados, modificaran del día a la noche su forma de actuar y tomaran todo tipo de precauciones.

Esto nos recuerda que un fiscal general ha sido condenado en España por participar en una operación política. Esto vuelve a señalar el papel de terminal del gobierno que juega la Fiscalía y nos recuerdan ilustrativos momentos de la historia reciente como el cese de Pérez de los Cobos al que purgó Marlaska por no querer revelarle las investigaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil.

Esto no va a cesar y hoy la vicepresidenta María Jesús Montero vuelve a mostrar su nerviosismo por que Ábalos y Koldo se encuentren descontrolados

Y hay socialistas que se atreven ahora que están en la cárcel a llamar sinvergüenza al que antes de ayer aplaudían con entusiasmo desde su escaño. Esta es Diana Morant, ministra candidata en Valencia.

El problema es que los tres sinvergüenzas son tres cuartos de la tripulación del Peugeot. Ahora nos falta por encontrar el calificativo, quizás Diana Morant tenga alguna propuesta, para designar al cuatro tripulante que es el jefe de todo y el que a dos de los sinvergüenzas los nombró secretario de Organización.

Es muy probable que ni Ábalos ni Koldo salgan ya de prisión… Lo que les ha llevado hasta allí es únicamente el caso de las mascarillas, aún quedan muchísimo más por investigar y esclarecer. Recuerden que este es el chocolate del loro, según Ábalos. Pero es muy probable que ya no salgan de prisión y eso se intuye de los autos de Leopoldo Puente. La prisión preventiva no es punitiva pero esto irá rápido y probablemente no saldrán antes de la sentencia. Así que hablamos de años de cárcel y la perspectiva es atroz.

Siempre que hablemos de Ábalos y Koldo, que hoy comparten celda en Soto del Real, hay que recordar que lo que les ha llevado hasta allí solo es el caso de las mascarillas. Y que hay más, mucho más. Y probablemente más grave.

Koldo por ejemplo era el que recibía en Ferraz los sobres en metálico que luego repartía, en ese muy anómalo mecanismo de pagos que está investigando la Audiencia Nacional. El PSOE ha pedido al magistrado Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, que le aclare si debe entregar la información de los pagos en metálico reintegrados a todos sus cargos y militantes entre 2017 y 2014, o solo los relativos a las personas investigadas en el sumario, como Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ex secretarios de Organización del partido; y el exasesor Koldo García.

Ya saben que el PP ha llamado a una concentración el domingo en repulsa por la corrupción y el deterioro institucional. Hoy se ha ido Feijóo a Cataluña, a Barcelona, y allí en una conferencia de la patronal catalana, de Foment del Treball, ha explicado las razones por las que no presenta un moción de censura, por si fuera necesario explicarlas y no es que le falten ganas es que le faltan votos.

Claro que lo ha deslizado casi como una oferta. Como una oferta, de hecho. Porque decirle a Foment del treball que el convocaría de inmediato unas elecciones es como decirle que presione a Junts para que le preste sus votos para una moción instrumental que desaloje cuanto antes a Sánchez.