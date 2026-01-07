Latorre, sobre los petroleros interceptados por Trump: "Estados Unidos ha tomado por la fuerza el control del petróleo de Venezuela"

Les vamos a contar de un petrolero con bandera rusa, que salió de Venezuela sorteando el control de Estados Unidos, ya en travesía cambió su nombre, cubrió de pintura el anterior, pintó uno nuevo y ha sido interceptado en el Atlántico Norte, cerca de aguas de Islandia después de dos semana de persecución marítima.

Al escuchar este relato es probable que usted haya viajado mentalmente a la Guerra Fría, porque esto más bien parece una trama de las novelas ambientadas en aquel tiempo. Olvídense, ese marco mental está equivocado, el mundo es hoy mucho más complejo que entonces en que al menos las lealtades estaban claras.

La cuestión es que Estados Unidos ha tomado el control del petróleo de Venezuela y lo ha hecho por la fuerza. ¿Es un embargo? ¿Es una confiscación? ¿Un protectorado? Es una política de hechos consumados y se resume en la declaración que el secretario de Estado, Marco Rubio ha pronunciado a las puertas del Senado después de informar a los senadores a puerta cerrada

Así que, como advierte Marco Rubio, "No se puede mover el petróleo de Venezuela sin nuestra autorización". Esa es la razón que la diplomacia de Estados Unidos aduce para haber interceptado no solo a un buque con bandera rusa sino a otro más con bandera de Camerún en aguas del Caribe.

Les resumo: En el Atlántico Norte, cerca de aguas de Islandia, han abordado al Marinera, antes llamado Bella 1, al que perseguían desde que el 21 de diciembre, cuando navegaba sin carga, evadió el bloqueo naval en torno a la isla.

Y en aguas del Caribe han capturado el Sophia, cuya última bandera es de Camerún.

La respuesta de Rusía ha sido tímida… discretísima. Les voy a leer el entrecomillado que destaca la agencia TASS citando a fuentes de la diplomacia rusa: "Tomando en consideración la presencia de ciudadanos rusos entre los tripulantes, exigimos a la parte estadounidense garantizarles un trato humano y digno, respetar inapelablemente sus derechos e intereses y no obstaculizar su pronto retorno a la patria".

Esto no puede ser calificado ni siquiera de hóstil. Es de una timidez que solo refuerza la sospecha. Porque, sí un diputadillo local ha dicho que es un acto de piratería pero nadie reconocible ha levantado la voz ante el abordaje de un barco rusa en aguas de Islandia y francamente es llamativa.

¿Por qué lo han abordado? Porque Estados Unidos ha bloqueado el petróleo venezolano. Bloqueado quizás es una forma suave de decirlo. Lo que ha hecho es confiscarlo porque el designio que tiene el secretario de energía Chris Wright es vender en el mercado el crudo que salga de Venezuela indefinidamente.

El petróleo de Venezuela ahora lo maneja Estados Unidos: "las ventas las hará el Gobierno de EEUU y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EEUU". Esto ha dicho el secretario de Energía, Chris Wright.

El futuro venezolano en manos de EE.UU.

Ahora lo que ocupa a Estados Unidos como fuerza tutelar del Gobierno de Venezuela es reactivar la industria y, de hecho, la represión se ha incrementado desde la captura de Maduro. No es que no se hayan liberado a los presos políticos, es que ni siquiera forman parte de la agenda y la represión se ha incrementado. Se ha detenido a más de una veintena de periodistas. Esto ya es responsabilidad de la fuerza que se ha hecho cargo de la tutela del país, que es Estados Unidos.

Lo cierto es que hoy la oposición ha sido desactivada… está fuera del país, ajena a lo que ocurre y con una autoridad política mermada por las declaraciones displicentes de Donald Trump acerca de María Corina Machado. Esta puede ser una complicación para Marco Rubio. Rubio no es un camisa vieja del trumpismo… de hecho fue uno de los opositores en el Partido Republicano cuando Donald Trump se hizo con el control del Grand Old Party.

Marco Rubio hizo carrera bajo la promesa de democratizar Venezuela y su compromiso con la oposición venezolana es largo en el tiempo y ya veremos si duradero. Por ahora es la voz que tranquiliza a quienes ven urgente la liberación de los presos políticos y quien estimula la paciencia de quien tiene fe -porque es una cuestión de fe- de que con el tiempo se avanzará hacia una transición democrática y que Delcy no será nuestra "daughter of bitch" por decirlo en el lenguaje de Roosevelt.

Pero Marco Rubio tiene también otros asuntos que atender. El que parece más urgente es Groenlandia. Esto tiene la forma de una oferta de esas que uno no puede rechazar. Es díficil calificarla de otra forma, porque Marco Rubio dice que como diplomático prefiere comprar a Dinamarca el territorio autónomo pero si Dinamarca no se presta… dice que no descartará tomarlo. O sea, una acción militar.

Un grupo de aliados, encabezados por Francia y Alemania, trabaja en un plan para responder a las amenazas de Donald Trump, que pretende apoderarse de Groenlandia. Francia, Alemania y Polonia debaten la respuesta a EEUU si invadiera Groenlandia. el Gobierno danés ha reclamado un encuentro urgente con el secretario de Estado Marco Rubio para aclarar la situación.