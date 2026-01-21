Latorre, sobre Puente y sus respuestas por los accidentes ferroviarios: "El mantra es que la investigación es compleja y llevará tiempo"

A esta hora hay un detalle de la investigación, muy pequeño, apena del tamaño de una moneda, pero que puede ser decisivo para poder llegar a la verdad de lo ocurrido. Hablamos de unas muescas, de un daño que se aprecia en las bugías del tren Iryo que terminó descarrilando.

Lo fundamental es que esas muescas se encuentran, no solo en las últimas unidades del tren, aquellas que se salieron de la vía e invadieron la contraria colisionando con el tren Alvia que se dirigía hacia Huelva desencadenando la catástrofe.

El ministerio de Transporte ha reconocido que esa marcas existen, no solo en ese tren sino en los trenes que pasaron antes por ese mismo tramo. Eso indicaría que había algo en la vía, que había algún fallo en la infraestructura que fue dañando los vagones hasta que produjo el descarrilamiento fatal.

Esos tres últimos vagones descarrilando rozan la maquina del tren Alvia que se dirige hacia Huelva, la desestabiliza y desencadena el fatal desenlace. Con las debidas precauciones, pero todo indica por los audios de la caja negra, que cuando el maquinista del iryo se dirige al centro de control no es consciente del golpe, de que ha hecho descarrilar con sus últimos vagones, los primero vagones de un tren con el que se había cruzado.

Esto es a esta hora lo que se cree que se sabe en un día que ha transmitido una terrible sensación de caos. Con decisiones erráticas sobre la velocidad en la vía de alta velocidad por parte de ADIF que están erosionando la confianza de los ciudadanos en el transporte ferroviario, con una huelga de maquinistas convocada para reclamar seguridad y con el servicio de Cercanía, los rodalíes de Cataluña interrumpidas por un nuevo accidente en el que ha muerto un maquinista en prácticas.

Más información sobre la tragedia de Ademuz

La Guardia Civil dice que faltan "dos desaparecidos por recuperar" del Alvia en Adamuz. Se han recuperado hasta el momento 43 cuerpos y existen 45 denuncias por desaparición. Hoy se ha anunciado la fecha del homenaje de Estado a los fallecidos. Pedro Sánchez y Juanma Moreno han acordado que se celebre el 31 de enero en Huelva.

El accidente tuvo lugar en la provincia de Córdoba pero si hay que hablar de una capital del dolor de familiares y víctimas es sin duda Huelva. Huelva llora la muerte de 27 fallecidos en el accidente ferroviario.

Hoy El País ha divulgado los primeros audios de la comunicación entre el puesto de mando de Atocha en Madrid y el tren Alvia que se llevó la parte más violenta del accidente. Cuando se produce la llamada probablemente el maquinista ya está muerto y por eso quien interviene es la interventora, que informa de que se encuentra herida.

El mantra de Óscar Puente es que la investigación es compleja y llevará tiempo. Hoy se ha hecho acompañar del director de operaciones de RENFE y el director de tráfico de ADIF. El ministerio de Transportes ha confirmado la presencia de muescas y señales en todos los vagones del Iryo.

Las muescas halladas en las ruedas son reconocibles, tienen el tamaño de una moneda de 50 céntimos y están presentes en todas las ruedas del Iryo, desde las del eje primer coche hasta el sexto, el que descarriló. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Guardia Civil también ha asumido la rotura del carril como una vía principal de la investigación y ha analizado las ruedas marcadas tomando muestras con moldes.

Lo que está provocando una sensación de desconcierto y está atizando la desconfianza de los ciudadanos son los vaivenes incomprensibles sobre la velocidad de circulación de la alta velocidad. Les cuento….

Ayer nos enterábamos de forma indirecta de que se reducía la velocidad máxima de circulación en un tramo de la línea Madrid-Barcelona. Se suponía que estaba preparada para circular a 350km/h, como anunció triunfal Óscar Puente, pues lo bajaron a 150 km/h, dando al fin credibilidad a las denuncias de vibraciones y meneos en la vía.

Luego, esta mañana dicen que inspeccionaron la vía y revocaron la orden. Se elevó otra vez la velocidad máxima. Y luego otra vez se redujo. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de descontrol es este? ¿Es seguro circular a 250kmh o no lo es? Tuvieron algo que ver las muy perceptibles vibraciones en la línea de Andalucía en el brutal accidente de Adamuz?

Los maquinistas se plantan tras los accidentes de Adamuz y Cataluña y llaman a la huelga en todo el sector. La tragedia de Adamuz y el accidente en Gelida (Barcelona) del pasado lunes ha llevado al sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf a anunciar la convocatoria de una huelga general en todo el sector en protesta por el deterioro del servicio para los días 9, 10 y 11 de febrero.