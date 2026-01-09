Latorre, sobre Montero y la financiación autonómica catalana: "Si lo explicara sería mejor que no se presentara a las elecciones andaluzas"

Desde hace días les venimos diciendo que Irán se ha levantado contra el decrépito régimen de los ayatolás y que lo hace con arrojo heroico, desafiando a uno de los aparatos represivos más crueles del mundo. Todo empezó en el Gran Bazar de Teherán donde los comerciantes protestaron por el precio de las materias primas más básicas.

Hay sequía, la falta de agua es tal que el persa ya no tiene con qué asearse pero además eso ha disparado el precio de los alimentos. El hecho de que la protesta haya tenido un origen tan material es lo que favorecido que las manifestaciones sean tan masivas. Se han uniendo todos aquellos tienen algo que oponer a la Revolución Islámica.

Los kurdos, las mujeres, por supuesto, sometidas al rigor salvaje de los clérigos y también los legitimistas del sha… que son los que esperan que el jefe del estado vuelva a ser un Reza Pahlevi.

La esperanza de que este no sea otro espejismo de libertad, como tantos otros ha vivido Irán, es que paradójicamente se parece bastante a la revuelta que llevó al poder al fanático Ayatolá Jomeini. Una protesta por las condiciones de vida que va aunando voluntades diferentes a la espera de que alguien se haga con el liderazgo.

En las protestas se escucha también la voz de las mujeres que salieron en 2022 a sacudirse la tutela islamista de los clérigos chíies en 2022, tras el asesinato de Masah Amini.

Esto que oyen ha ocurrido en el sur, en la ciudad de Zahedán, donde las mujeres lanzaban maldiciones contra Jamenei. Una manifestación que ha sido britalmente reprimida. La revuelta se encuentra en su fase más delicada, porque el régimen ve realmente amenazado su poder y ha desatado la represión.

El líder supremo de Irán prometió el viernes que el gobierno “no dará marcha atrás” ante las protestas que han sacudido al país en las últimas semanas, mientras los líderes del país amenazaban con intensificar la represión contra los manifestantes. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró que no se mostraría ninguna indulgencia con los que llama saboteadores.

Desde ayer, han apagado Internet y han perseguido cualquier reunión callejera. Como ya ocurriera tras el asesinato de Masah Amini… Los vecinos de Teherán han salido a las ventanas durante la noche para maldecir a la ayatolás.

Indiganación sobre el plan de financiación económica catalana

El que se ha expresado con más indignación por el privilegio fiscal de Cataluña ha sido un socialista, Emiliano García Page, que no se explica que esto lo promueva un gobierno que se dice progresista y que exige unas elecciones antes de que se consume la ignominia.

La diatriba de Page tenía un punto personal además, porque no es difícil adivinar que tras las alusiones a lo ininteligible de la explicación se encuentra la tortuosa prosodia de María Jesús Montero. La verdad es que sus explicaciones son chanantes, pero en su descargo se puede decir que no es fácil explicar lo inexplicable. A ver.

El privilegio ofrecido a Esquerra Republicana de Cataluña ha desatado la revuelta de las comunidades del régimen común. El Gobierno defiende que todas tendrán una mayor aportación de dinero porque se plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades para mejorar su financiación.

Pero es que ese no es el problema, sino que se trata de un cambio de modelo que asume el agravio nacionalista como el criterio de reparto. En eso consiste la ordinalidad. En que pase lo que pase, Cataluña tiene blindada su financiación y el resto ya se verá. Cataluña no se someterá a la solidaridad, sino que se guiara por la ordinalidad y si aporta como la tercera será la tercera en recibir.

Eso no vale para el resto y supone pervertir la idea que ha guiado hasta ahora la redibistrución fiscal, que España es una trama solidaria donde son los ciudadanos quiene aportan y reciben y no los territorios.

El trago amargo lo ha apurado la vicepresidenta María Jesús Montero, que además de titular de Hacienda, es candidata a presidir la Junta de Andalucía, y hoy ha tenido que explicar por qué la financiación de todos se negocia con un delincuente indultado que pretendía extranjerizar en Cataluña a los trabajadores de Jaén.

No, no… no consigue explicarlo. Porque si lo explicara sería mejor que no se presentara a las elecciones en Andalucía.

Lo explica mejor el impulsor del plan, que es Oriol Junqueras.

Por supuestos que las Comunidades del PP han protestado y han amenazado con tomar medidas legales.