Latorre, sobre las medidas de vivienda de Sánchez: "Los primeros en rechazar y denostar el anuncio han sido los ministros del Gobierno"

Gobernar sin mayoría parlamentaria es como jugar al billar con una cuerda. Así era como definía Camille Paglia el sexo en la tercera edad, pero como ya hay fármacos que solucionan esto, lo aplicaremos a la política. No hay una pastilla que le dé a Sánchez vigor parlamentario. De hecho, hoy por hoy, ha perdido incluso el voto de José Luis Ábalos, que está en la cárcel.

Pedro Sánchez no lidera un gobierno sino una minoría de bloqueo que le permite evitar la alternancia y los anuncios que no vienen respaldado de los votos necesarios para terminar en el BOE no son información sino mera propaganda.

De manera que nos permitirán que no perdamos demasiado tiempo en analizar medidas que no cuentan ni con el respaldo de parte el Gobierno, como esta que ha hecho Pedro Sánchez para tratar de maquillar una de los grandes fracasos de su mandato

Sí, es uno de los fracasos de su mandato, por mucho que pretenda desplazar la responsabilidad a las comunidades autónomos. En este caso al menos prescinde de amenaza o castigar a los propietarios, lo que ya se ha demostrado tan contraproducente que solo consigue contraer la oferta.

Lo que propone es premiar vía IRPF a los caseros que al renovar el contrato de alquiler bajen el precio. Bien. Lo que ocurre es que Sánchez tiene unos socios que consideran que cualquier beneficio obtenido por el alquiler de una vivienda es una forma de usurpación.

Hablan de los rentistas de esa forma aberrante con la que se hacían las caricaturas victorianas del capitalista. Un tipo de chistera y puro y con los billetes saliendo del bolsillo del chaleco. No piensan en la señora que alquila una propiedad para tener una renta con la que sostener a los nietos, que están en paro.

Así que los primeros que han salido a rechazar, incluso a denostar el anuncio de Pedro Sánchez han sido ministros del Gobierno de España. Gente que se sienta junto a él cada semana en el Consejo de Ministros como Pablo Bustinduy.

Lo que suele hacer Pedro Sánchez en estos trances es asomarse por encima del muro a ver si los salvajes de la derecha le salvan una votación. Pero no será el caso. Alberto Núñez Feijóo ya se apresuró en su día a presentar su propio plan de vivienda y hoy de hecho ha añadido una clausula adicional aprovechando el debate sobre la financiación porque ha querido vincular la financiación de autonomías y ayuntamientos a la construcción vivienda nueva

La cuestión es que el Gobierno que necesita hasta el voto de José Luis Ábalos para aprobar la disposición más miserable, pretende ahora apurar los mensajes electoralistas, a ver si así el ciudadano aragonés olvida lo de financiación singular de Cataluña. Quizás necesiten algo más potente para deshacer el agravio de la foto con Junqueras.

Ha sido otro fin de semana demoledor de encuestas para el PSOE, cuya batalla demoscópica ya no es ni siquiera contra el PP, porque ya las casa encuestadoras, y esta vez ha sido 40Db, se están fijando en qué distancia le separa de Vox en algunas ciudades y algunas provincias muy importantes. Ya ocurrió con la ciudad de Badajoz en las pasadas elecciones extremeñas, donde Vox sobrepasó al PSOE.

La pregunta es, ¿esperaban un resultado distinto? Si para darle unos presupuestos a Salvador Illa, Sánchez se ha retratado en todos los sentidos con Oriol Junqueras y ha permitido que este delincuente condenado anuncie el fin del modelo redistributivo y un blindaje financiero para Cataluña… Dicen hoy algunos socialistas aguerridos: hay que ver Jordi Sevilla… presentar su manifiesto crítico justo cuando se avecinan unas elecciones de Aragón.

Primero, después de las de Aragón, vendrán las de Castilla y León y luego las de Andalucía y luego, de manera que cuándo lo va a presentar, ¿nunca? Segundo, el mayor sabotaje a las elecciones de Aragón es la foto con Junqueras y el anuncio de la ordinalidad para Cataluña, una financiación tan singular que solo Cataluña tendría garantizado su puesto en el ranking fiscal de las comunidades. Ese es el mayor sabotaje y la demostración de que Sánchez es capaz de vender cualquier federación socialistas para sufragar el tipo de su interés particular.

Así que llega cargado de razones un manifiesto de un socialista respetado que tuvo cargos de relevancia con Zapatero y que hoy advierte de que los partidos no pueden ser "sectas dogmáticas en torno a un líder carismático"

El manifiesto viene cargado de razones pero algo huérfano de apoyos explícitas porque si no se ha presentado una lista de firmantes es por una razón principal. Porque nadie quiere retratarse no vaya a ser que se le complique el futuro, porque la militancia del PSOE está fanatizada. Es así. Y criticar hoy a Sánchez es cargar con el estigma del traidor, con lo cual, para que aparecen unos pocos, mejor que no aparezca ninguno y que quien quiera se adhiera.

La actualidad de la crisis en Irán

La pasada semana les contábamos que Irán había entrado en la fase cruenta. No en la fase represiva, que esa es perenne en la República Islámica sino aquella en la que los guardianes de la revolución pretende sofocar la revuelta mediante la diseminación de cadáveres y por tanto del terror.

Escuchaban los datos de la activista Skylar Thompson, que trabaja para Human Rights Activist News Agency. Hrana. un grupo de derechos humanos con sede en Washington, que dice que ha confirmado la muerte de casi 500 manifestantes y casi 50 agentes de seguridad.

A pesar de un apagón casi total de Internet y de límites draconianos a las comunicaciones telefónicas en el país de 80 millones de habitantes, han comenzado a circular informes que incluyen videos verificados de muertes de manifestantes y cadáveres alineados en bolsas para cadáveres afuera de los hospitales.

Hoy el régimen ha respondido a la advertencia de Estados Unidos de intervenir. Ahora van a escuchar al ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, pero recuerden lo ocurrido en la pasada guerra de Gaza, donde se demostró que las bravuconadas iraníes no están respaldadas por la fuerza militar necesaria para sostenerlas