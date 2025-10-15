Latorre ironiza sobre Ábalos y La Oreja de Van Gogh: "Como en 'Rosas', hoy es el día menos pensado para José Luis Ábalos"

La canción más escuchada de La Oreja de Van Gogh es esta Rosas que dice "Hoy va a ser el día menos pensado". Es que se ha desatado el furor por el anuncio del regreso de Amaia Montero. Este más que un grupo es un reality show, porque hay como su fans siguen las rupturas y reconciliaciones de sus miembros.

Hoy es el día menos pensado para José Luis Ábalos, que ha concitado algo menos de atención en su esperada cita con la Justicia en el Tribunal Supremo. No consiguió demorar su visita al juez, sólo consiguió enfadarlo y ha renunciado a explicar lo inexplicable. Porque hoy tenía la oportunidad de revelar cuál era la misteriosa fuente de financiación que manaba incesante dinero en efectivo con un chorro tan continuo que le permitió pasarse seis años sin sacar un céntimo de euro de su cuenta corriente.

No quiso explicarlo y es probable que mañana su mano derecha Koldo García Eizaguirre no vaya a ser más elocuente. Aunque el verdadero derroche de elocuencia de Koldo ya está hecho, son todos los años en que se pasó grabando a sus compañeros de andanzas y recopilando un minucioso archivo de pruebas que retrata una época de hedionda corrupción socialista.

Esto ya se lo dijimos, Koldo era el Forrest Gump del PSOE. Un hombre algo rudimentario, de expresión ruda, y que termina siendo el testigo privilegiado de toda la historia. Solo que él no solo fue testigo, fue documentalista. El material es tan ingente, tan inabarcable que la Guardia Civil no da a basto. Necesita más tiempo. Sobran teras y falta tiempo.

Mañana es el turno de Koldo, el custodio del pastizal en efectivo que sufragó la vida de rijoso sultán del hombre más importante de la vida política de Pedro Sánchez.

De todo lo que se puede analizar del día menos pensado de José Luis Ábalos, lo menos relevante es que hoy duerma en su casa y no en prisión. Hay voces que dicen que en España se abusa de la prisión preventiva, lo que es seguro es que se ha extendido una concepción pervertida de lo que es.

El juez tiene tan clara la gravedad de los indicios que pesan sobre José Luis Ábalos que se ha metido en jardín opinando que quizás habría que legislar para que alguien en su situación no pudiera ser diputado. El Congreso ha protestado por esta injerencia. Pero si nos sustraemos a la lucha de poderes lo que revela ante todo es que el juez instructor tiene muy claro lo que tiene entre manos. Pocas veces se habrá acumulado tal volumen de material probatorio sobre un investigado.

Y esperen que aún hay material sensible que no se ha incorporado a la causa. Son las imágenes sórdidas de la billetada en efectivo, metida en cajas, en sobres, en bolsas, que había en el despacho de Ábalos cuando era ministro de Transportes. Ayer pudimos ver las cajas de folios, que en realidad eran cajas de billetes de 50. Centenares de billetes de 50. Hoy hemos podido ver, porque lo ha publicado The Objective, las lechugas, que son bolsas con centenares de billetes verdes de 100 euros.

Carmen Pano ratifica sus palabras sobre el efectivo

Y aquí es donde se va perfilando la figura amenazadora de la financiación ilegal. El problema tiene un problema muy serio. Vamos a ver, el PSOE tiene un problema muy serio porque tiene a dos secretarios de organización o en la cárcel o camino de la cárcel, pero es que además esas bolsas con lechugas coinciden exactamente con la denuncia de la empresaria Carmen Pano.

Carmen Pano le confesó al juez que había llevado bolsas de dinero, con 90mil euros en efectivo, a Ferraz y que allí se las entregó a un cargo socialista. Helas aquí esas bolsas. Al menos coinciden las cantidades.

Hoy Carmen Pano era la protagonista de la comisión de investigación en el Senado y allí dijo todo lo que tenía que decir. Y todo lo que tenía que decir se resume en dos palabras: Me ratifico.

No tenía que decir más. Porque su confesión ya la expuso ante el juez. Y si bien un compareciente está obligado a decir la verdad ante una comisión de investigación, con más razón ha de hacerlo ante el juez, a riesgo de cometer perjurio. Y esto venimos diciéndoselo desde que se empezó a poner en duda la palabra de esta mujer. No se ha dado aún el caso de un testigo que se arriesgue a cometer perjurio para autoinculparse de un delito.

Porque el que cogió la bolsa de Carmen Pano es un corrupto pero quien la entregó es un corruptor. Una corruptora, en este caso.

El nuevo careo entre Sánchez y Feijóo

La otra cita parlamentaria del día ha sido en la Cámara Baja con la sesión de control al Gobierno. Esta vez la respuesta no ha sido "Ánimo, Alberto». Aunque la respuesta también ha sido cómica. Ante la andanada de graves acusaciones del líder de la oposición, Pedro Sánchez ha hecho una de las declaraciones más involuntariamente cómodas de las que constarán en el diario de sesiones.