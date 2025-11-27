Latorre tras el ingreso en prisión de Koldo y Ábalos: "De los cuatro del Peugeot, tres ya saben lo que es ser un preso"

José Luis Ábalos no sólo es el primer diputado en ejercicio que ingresa en prisión. Es sobre todo el segundo secretario de Organización de Pedro Sánchez que ha catado la cárcel. Es, además, y esto interpela a sus socios, el hombre que desde la tribuna les pidió su voto en una moción de censura para limpiar España de corrupción.

José Luis Ábalos y Koldo García dormirán hoy en la cárcel de Soto del Real. De los cuatro del Peugeot, tres ya saben lo que es ser un preso. Toda la cuadrilla, al completo, que acompañó a Pedro Sánchez en su aventura por ganar la presidencia para limpiar España de corrupción ya ha pisado la cárcel.

Ábalos y Koldo lo hacen además entre acusaciones gravísimas de corrupción al entorno directo de Pedro Sánchez. Koldo se ha autoinculpado de haber participado en la financiación ilegal de su campaña para las primarias mediante el llamado pitufeo. Koldo repartía dinero negro entre inmigrantes marroquíes y rumanos y estos lo reingresaban en la candidatura de Sánchez mediante donaciones privadas.

Ábalos ha señalado a su esposa, Begoña Gómez. El que fuera ministro de Transportes, o sea responsable del transporte aéreo, señala a Begoña Gómez como la intermediaria del rescate de la aerolínea Air Europa. Antes de ingresar en prisión le ha dicho a los periodistas de El Mundo que "si abrimos el melón de Air Europa podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados".

Todo esto en un día en que el Parlamento tumba una votación crucial para elaboración de los Presupuestos y demuestra que Sánchez carece de una mayoría parlamentaria y que a buen seguro perdería una cuestión de confianza si se atreviera a convocarla.

Hoy sería razonable preguntarse si se puede gobernar así, pero es una pregunta mal planteada. Porque España no tiene un Gobierno. Cualquier Gobierno en esta situación caería, pero no hay un Gobierno, sino una minoría de bloqueo que permite atrancar la puerta del búnker desde donde se diseña no un programa sino una estrategia de defensa legal.

Reacciones políticas al ingreso en prisión de Ábalos y Koldo

Alberto Núñez Feijóo ha convocado a los españoles a una concentración el domingo en Madrid para que los ciudadanos muestren su repulsa contra la corrupción y el bloqueo.

La concentración está convocada en un lugar algo atípico como es el Templo de Debod de Madrid.

El juez Leopoldo Puente atendía a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y enviaba a la cárcel a José Luis Ábalos y a Koldo García. La razón es que la pena que ha pedido contra ellos la Fiscalía es tan elevado que extrema el riesgo de fuga. 24 años para Ábalos y 19 para Koldo, sólo por el caso de las mascarillas, que el propio dijo que eran el chocolate del loro. Normal que se aflojen las piernas y en consecuencias las lenguas y empiecen a largar acusaciones tan graves como la del pitufeo y la participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa.

Vámonos en primer lugar a las puertas de Soto del Real, el centro penitenciario donde estuvo cinco meses encerrado Santos Cerdán y donde hoy dormirán José Luis Ábalos y Koldo García.

Con la asistencia técnica de Pedro Manjón, Manuel Pecino, buenas tardes.

José Luis Ábalos también ha señalado en la entrevista de El Mundo al ministro Ángel Víctor Torres. ¿Por qué a Torres no se le imputa y a mí sí?, se preguntaba Ábalos.

Hoy a Ángel Víctor Torres lo ha señalado también Víctor de Aldama. Pero no ante los periodistas sino ante un juez. Que ese sí que es un problema mayor. El empresario Víctor de Aldama ha ratificado en la mañana de este jueves en la Audiencia Nacional, ante el juez Ismael Moreno, que sí se reunió con el entonces presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para negociar contratos de mascarillas para las islas en plena pandemia.

José Luis Ábalos sigue siendo un diputado. De hecho se ha convertido en el primer diputado del Congreso español que entra en prisión. No cobrará su sueldo ni podrá votar pero sigue siendo el soberano de su escaño. En realidad da igual porque no hay Gobierno. En España no hay un Gobierno y hay ha quedado certificado con la derrota humillante en la votación del techo de gasto.

No hay un un Gobierno. Hay una minoría de bloqueo que sirve para que Sánchez prepare su defensa legal en una Moncloa hecha un búnker.

La entrada en la cárcel de Ábalos tiene un fuerza simbólica que golpea a los socios de este Gobierno. Porque mire, fue Ábalos quien los interpeló desde la tribuna del Congreso de los Diputados para que votasen una moción de censura que devolviera la normalidad a las instituciones y acabase con la corrupción

Lo normal es que ahora los socios se declaren defraudados por esa oferta. Aunque la mayoría en realidad no pensaban en la corrupción cuando votaron aquella moción sino en todo lo que podrían obtener de un gobierno débil y del ansia de poder de un aspirante sin escrúpulos.

Hoy por ejemplo a Rufián, que tan bravo y justiciero se pone con la corrupción de la derecha se le ha atiplado la voz y habla como si esto fuera una catástrofe meteorológica. Por supuesto para él estos son tres golfos, que dos de ellos hayan sido secretarios de Organización del PSOE no le dice nada, serán casualidades de la vida.