Latorre y las elecciones extremeñas: "Miguel Ángel Gallardo emprenderá la campaña electoral mientras espera a sentarse en el banquillo"

De nada le va a servir el pedigree progresista a Leopoldo Puente. Cualquier juez que se atreve a hurgar en los escándalos del entorno familiar o político de Pedro Sánchez va a correr el mismo destino. Lo suyo es lawfare, no una investigación para tratar de aclarar posibles conductas delictivas sino una conspiración para derribar al gobierno.

Hoy cargan contra él desde el PSOE y la razón es una pura incongruencia, porque el partido que pretende limitar la acusación popular para impedir que formaciones políticas la ejerzan, exigen seguir siendo acusación popular en casos que afectan a sus cargos.

El PSOE ha presentado un escrito en el que se opone a ser expulsado como acusación popular en el caso Koldo y en el que arremete duramente contra el juez Leopoldo Puente, porque dicen que bueno, dicen lo mismo que de todos los jueces que se atreven a investigar al PSOE o a la familia de Pedro Sánchez que está llevando una investigación "prospectiva" sobre "la nada absoluta", que se apoya en "conjeturas", y que está cambiando continuamente "el foco" de la investigación.

No les gusta, claro, que haya metido las narices en los pagos en metálico del PSOE.

Pero el juez sigue trabajando, ajeno a las presiones del poder político.

Ha enviado a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a varias sedes de la empresa Acciona en Bilbao, Sevilla y Madrid. La Guardia Civil busca documentación relacionada con las contrataciones de obra pública presuntamente amañadas por la trama navarra del caso Koldo y, principalmente, por Santos Cerdán.

Cerdán sigue en la cárcel, en prisión preventiva y la razón que aduce el juez para mantenerlo tanto tiempo entre rejas es que sigue tratando recabar pruebas de las empresas que se pudieron beneficiar de adjudicaciones irregulares a cambio de mordidas. Unas horas antes de que la Guardia Civil entrara en sedes de Acciona en Bilbao, Sevilla y Madrid, la compañera María Chivite, presidenta de Navarra, decía en la Cadena Ser que no reconoce al exsecretario de Organización del PSOE

Gallard, López y las elecciones extremeñas

La única razón por la que Miguel Ángel Gallardo es hoy candidato a la Junta de Extremadura es porque en su misma causa está procesado el hermano de Pedro Sánchez. Esta frase es la única explicación cabal a una situación desquiciada, porque al compañero Gallardo se lo están poniendo imposible.

No sólo ha quedado desacreditado por su intento de aforamiento exprés, esa carrera a lo chino cudeiro saltando de cabeza en cabeza de los socialistas que le precedían para alcanzar el escaño y así interferir en el procedimiento. Es que además ya tiene fecha para su juicio y emprenderá la campaña electoral mientras descuentan los días para que se siente en el banquillo.

Hace poco se airearon unos audios internos en los que sus compañeros extremeños cuestionaban amargamente su autoridad y la pertinencia de su candidatura.

Por si todo esto fuera poco, además su partido, el PSOE, vota en contra de la prolongación de la vida de la central de Almaraz que es vital para la economía y el empleo de la región. Y él, claro, en declaraciones a la COPE pasa tremendos apuros para explicarlo

Lo tiene muy difícil Miguel Ángel Gallardo. Pero, miren, no hay reto que un hombre como Gallardo no pueda superar. Bueno, sí. Las cosas pueden empeorar. Por si no fuera suficiente proeza levantar una candidatura estando procesado y con el cierre de Almaraz que hoy le han enviado a Óscar López a apoyarlo en campaña.

Qué crueldad innecesaria. Va a estar apoyándole en Coria del Río. De esta si que no se recupera, el hombre. Esto sí que es letal. No tienen piedad en Ferraz con Gallardo

Si algo tienen que celebrar en el PSOE es que se a Junts se le han apagado los faroles en tan solo una semana. Una semana. Lo de Junts ya es cómico. Ahora dice que el gobierno no acepta la ruptura y que se encuentra en fase de negación. Lo dice ni 24 horas después de haberle salvado en la votación de la enmienda para la prolongación de la vida de las nucleares. El ideario de Junts ya solo puede ser definido como esquizoindependentismo.

Es como tener al sombrero loco sentado en el Congreso de los Diputados. Después del ridículo de la enésima ruptura, ahora Miriam Nogueras se desgañita inflando epítetos a pleno pulmón pero la verdad es que ya no resulta demasiado creíble su sobreactuación. Hoy ha estado en Espejo Público de Antena 3 tratando de convencer al personal de que ahora sí que sí, de verdad de la buena, ha llegado el momento de la ruptura.

Y la verdad es que Félix Bolaños parece bastante tranquilo. No se le ve preocupado. Primero porque la doctrina Sánchez dice que un gobierno puede mantenerse aunque no tenga apoyo de la mayoría parlamentaria. Es una doctrina tan novedosa para una democracia que es puramente antidemocrática pero todos, incluido Bolaños, parecen haberla asumido con mucha naturalidad