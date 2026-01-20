Latorre, sobre el anuncio de ADIF: "¿Hubieran reducido la velocidad de circulación si no se hubiera producido el accidente de Adamuz?"

La pregunta es si hubieran reducido la velocidad de circulación en caso de que no se hubiera producido el accidente de Adamuz. Y sí es una pregunta retórica.

Hoy ADIF ha tomado una decisión probablemente necesaria pero sin duda comprometedora. Aplica a los operadores ferroviarios de alta velocidad limitaciones temporales a 160kmh en uno de los tramos con más vibraciones de la red. El gestor de infraestructuras ferroviarias obliga a Renfe Iryo y Ouigo a reducir su velocidad entre Cetina y Mejorada del campo por las vibraciones en el recorrido.

Esto se parece tanto a lo ocurrido con el apagón que casi da hasta vértigo pensarlo.

O sea, el mix energético no tiene nada ver con el apagón eléctrico que dejó en penumbra la península. Pero tras el apagón cambiamos el mix energético no vaya a ser que se vuelva a producir un apagón.

O sea, las vibraciones de la vía, denunciadas reiteradamente, no tienen nada que ver con el accidente de Adamuz. Pero vamos a reducir de urgencia la velocidad en la línea Madrid-Barcelona no vaya a ser que la vibración en la vía vaya a producir otro accidente.

De manera que no hay escapatoria. Si las condiciones de la vía son seguras, ¿por qué se limita ahora la velocidad? Si las condicione de la vía no son seguras, ¿por qué se ha permitido circular a 250 hasta ahora? Y sobre todo: ¿Por qué se ha negado desde el principio que esa pudiera ser la causa?

La actualidad del accidente ferroviario de Adamuz

Ya se han recuperado los tres cuerpos que los equipos de emergencia tenían localizados entre los hierros de los vagones y han hallado un cuerpo más que hasta ahora no habían visto. Ahora la maquinaria pesada llegará para ayudar a levantar todo el tonelaje de metal que hay en el terraplén y así poder confirmar que no hay cadáveres debajo.

Hay familiares que todavía no han recibido la confirmación de la muerte de los suyos. La razón es que aún se está procediendo a la identificación de los cuerpos en el Instituto de Medicina legal. Y mientras eso se produce, pues esperan o desesperan en el Centro Cívico Poniente. El balance de fallecidos se ha elevado esta tarde hasta los 42.

Sin embargo hay 43 desapariciones. Cuál es la razón por la que todavía hay este descuadre. O la duplicación de una denuncia, que dos personas distintas hayan denunciado la misma desaparición. O sencillamente que aún podrían recuperar algún cuerpo más que haya quedado sepultado por los vagónes que se precipitaron por el terraplén.

En este horror de muerte hay alguna historia alentadora. Todas, o casi todas, se ubican en ese pueblo de Adamuz que describiríamos como el pueblo que usted se imaginaría si tuviera que imaginarse un pueblo cordobés. 4mil habitantes, casas blancas y amarillas bajas, rodeados de olivares, con su cooperativa agraria…

Ese pueblo fue sacudido a la caída del sol por un accidente que nunca olvidarán. Tampoco algunos de sus habitantes serán olvidados nunca por quienes recibieron su ayuda inmediata, brava, en los minutos posteriores a la catástrofe. Cuando todo era caos y aún faltaba demasiado tiempo para que llegara el primer equipo de emergencia.

Les hablamos de gente como este chico Julio de 16 años que fue uno de los primeros en llegar, se lanzó si pensarlo a los vagones y empezó a sacar a los heridos. O el lotero del quad, que pudo acceder con su versátil vehículo ahí donde otros no podían acceder y ayudó a evacuar a gente atrapada. Hoy a estos y a otros los han podido conocer los Reyes, que han viajado para cumplir con su labor de confortar a los españoles allí donde sobreviene una tragedia. Hoy han conocido a estos vecinos ejemplares y han visitado el lugar del accidente donde aún trabajan los equipos de emergencia

Hay decisiones que contienen más información que cualquier informe. Así esta que hoy ha tomado ADIF de limitar la velocidad de circulación de los trenes en aquellos tramos de la línea Madrid - Barcelona por las reiteradas denuncias de vibraciones por las vías.

En ese tramo de Adamuz donde se produjo el accidente también había denuncias de vibraciones y movimientos preocupantes de los vagones. Seguro que habrán visto alguno de esos vídeos en lo que un usuario de la línea pone un objeto sobre la bandeja y graba cómo se mueve.

Lo primero que descartó el ministro fue que el estado de la vía fueran una causa posible o que estas denuncias de vibraciones tuvieran que ser tomadas en consideración. Desde luego esta decisión demuestra lo contrario. Como ocurrió con el mix energético tras el apagón. No fue el causante pero para que no haya otro apagón lo cambiamos. Ignacio Rodríguez Burgos.