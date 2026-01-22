Latorre, sobre el Alvia accidentado en Ademuz: "¿Sabían que había descarrilado un tren? ¿Cuándo lo supieron y cuándo lo alcanzaron?"

Una huelga de facto ha paralizado hoy las cercanía-Rodalíes en Cataluña. Eso supone que muchos trabajadores no ha podido llegar a su puesto de trabajo. Cuando hablamos de una huelga de facto, hablamos de un motín o de un plante, porque la huelga reglada de los maquinistas está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero.

Pero hoy solo han ido a trabajar 6 de los 140 maquinistas de la plantilla de Rodalíes y no hay ninguna epidemia más que la de la indignación. Porque el fallecimiento de un maquinista en prácticas en Gelida en Barcelona sumado al del maquinista del tren Alvia en Adamuz, a las denuncias desoídas de falta seguridad y a vaivenes erráticos de la gestión, han hecho que dijeran basta.

Mañana es probable que regresan y se pueda reanudar el servicio. Si es así es porque han forzado a ADIF a revisar toda la red de Rodalies para poner fin a la huelga. inspecciones "extraordinarias" y conjuntas con maquinistas y personal de Renfe y Adif. Las pruebas se realizarán esta tarde, de forma simultánea en las 13 líneas catalanas y en función de los resultados se informará sobre la reactivación paulatina del servicio prevista para mañana.

Esto es a lo que el ministro Óscar Puente llama en Catalunya Radio en repostera metáfora el suflé emocional

La imagen de la red ferroviaria fuera de España

Hoy la prensa internacional es especialmente dura con España y con uno de sus emblemas, que es el transporte ferroviario. Bueno, quizás habría que decir "el que era uno de sus emblemas", el transporte ferroviario.

BBC y Sky News destacan que se han producido 4 accidentes en cinco días, lo cual hace que se tambalee la confianza en un sistema de transporte masivo. Es que hoy ha habido otro accidente, esta vez en Cartagena Un tren de FEVE de la línea Cartagena - Los Nietos ha chocado contra el brazo de una grúa que había invadido el gálibo de la vía. Las consecuencias desde luego no han sido graves: Seis personas han resultado heridas leves. Pero esta acumulación es desde luego letal para la confianza.

Hoy al fin se han recuperado los que se creen los dos últimos cuerpos que quedaban por rescatar en el accidente de Adamuz. Se cree que son los últimos por que 45 son las denuncias de desaparición y 45 es el balance actual de fallecidos. Lo confirmaba desde Adamuz, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.

Los trabajos para retirar de las vías los vagones de los trenes se desarrollan con lentitud por las dificultades del terreno y porque en paralelo transcurre la investigación abierta por la Guardia Civil. Como saben además de los técnicos del CIEF, de los peritos de las compañías, la Guardia Civil está llevando a cabo una investigación judicial de lo ocurrido para establecer las posibles responsabilidades.

Hoy quien ha comparecido ante los periodistas ha sido el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska junto a un coronel uniformado de la Benemérita. No han aportado más detalle sobre las investigaciones en marcha pero sí hay un punto muy relevante de esta comparecencia.

Lo más interesante de la rueda de prensa tiene que ver con esto. Porque el Gobierno todavía no confirma a qué hora supo que además de un tren Iryo con dirección a Madrid había descarrilado un tren Alvia con destino a Huelva. Y fue donde se acumulan la mayor parte de los fallecidos.

Le han preguntado en reiteradas ocasiones si cuando la Guardia Civil llega al lugar del siniestro sabe que también había descarrilado un Alvia. El ministro ha contestado con evasivas, respecto de la celeridad con la que acudió la patrulla. Y es cierto, pero elude una respuesta respecto a si el centro de control sabía que había descarrilado un Alvia, si los servicios de asistencia lo supieron antes de llegar al terreno y lo más importante cuánto demoró la asistencia el desconocimiento de este descarrilamiento.

¿Sabían que había descarrilado un tren Alvia con dirección a Huelva? ¿Cuándo lo supieron y cuándo alcanzaron por primera vez el tren?

Hoy en Más de Uno de Onda Cero, uno de los pasajeros del Iryo siniestrado, Augusto Zunzunegui ha denunciado que hasta pasadas dos horas no aparece nadie para pedir ayuda para asistir a los del Alvia. Y fue uno de los pasajeros.