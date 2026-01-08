Latorre, sobre el acuerdo entre ERC y Moncloa: "El agravio nacionalista guía la financiación autonómica de España"

Esta tarde Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, ha anunciado la inmediata liberación de un número significativo de presos políticos de las cárceles venezolanas.

Quien hoy leyera, antes de este anuncio, la entrevista que Donald Trump le ha concedido al New York Times no apostaría por que se iba a anunciar una liberación de presos políticos hoy mismo. Porque las palabras del presidente Trump enfriaron las esperanzas de que sueñan con que pronto Venezuela vuelva a ser una democracia, porque aseguraba que el control estadounidense llevaría largo tiempo y que la prioridad era el control de los recursos.

Ayer Marco Rubio fue el primero en señalar la liberación de los presos políticos como una fase más del plan para Venezuela, si bien una fase tardía. Pero algo ha precipitado lo que el régimen tutelado por Estados Unidos llama "un gesto de paz". Jorge Rodríguez ha hecho un capítulo de agradecimientos y ahí ha incluido a José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo que confirmaría la mediación del expresidente, a pesar de que su gobierno es contrario a la operación en Venezuela y ha condenado la acción de Trump. En cualquier caso, José Manuel Albares ya decía hoy que habría que repensar las sanciones que pesan sobre Delcy, que tiene la entrada prohibida en el espacio Schengen por sus crímenes políticos… porque ya es presidenta de Venezuela aunque la Unión europea no reconoce su presidencia

El acuerdo entre ERC y Moncloa que cambia la financiación económica

En la política nacional la palabra del día es ordinalidad. Que es una palabra que se define mejor por su antónimo: que es solidaridad. La ordinalidad es también lo contrario de la redistribución. Si hay que definirla con una frase, nos sirve la que ha utilizado Oriol Junqueras: "Si Cataluña es la tercera que más aporta, tiene que ser la tercera que más recibe"

Hoy Pedro Sánchez le ha concedido a Oriol Junqueras el privilegio insólito de anunciar que Cataluña recibirá 4500millones de euros más del Estado y la carga simbólica de este hecho es mucho mayor que el dinero recibido. Porque supone asumir el agravio nacionalista como el criterio que guía la financiación autonómica de España.

Así que se impone una transgresión nacionalista sobre la trama solidaria que es España. Porque según este criterio ya no son los ciudadanos los acreedores de derechos sino los territorios y que por tanto, ya no existe una trama solidaria para paliar las desigualdad sino una serie de contratos entre comunidades para blindar los privilegios de algunas.

Esto no lo ha negociado Sánchez con el presidente de la Generalitat, que es Salvador Illa. Lo ha hecho con un delincuente que él mismo indulto para recabar el apoyo de su partido, Esquerra Republicana. Hoy para renovar su alianza le entrega el principio de ordinalidad que supone un nuevo enfoque que concede toda la veracidad al concepto de más pesada simbólica del nacionalismo catalán: el agravio.

Hay otra socialista que puede considerarse preterida. Es Pilar Alegría, a la que parece que le van diseñando una campaña que a su lado, la de Miguel Ángel Gallardo, va a parecer la de Obama en 2008. Porque a ver cómo levantas una campaña electoral en una comunidad receptora neta como es Aragón después de haberle regalado a Oriol Junqueras el privilegio de la ordinalidad.

Desde luego a Jorge Azcón, presidente de Aragón le han servido en bandeja el mensaje

Pero lo fundamental no es la campaña en Aragón, sabido es que Pedro Sánchez vendería cada una de las federaciones del PSOE para comprar un día más en el poder.

Hoy se han revuelto contra el apaño casi todos los presidentes autonómicos del régimen común a los que se les ha puesto un micro delante.

Este es Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León… pero también su vecino Emiliano García Page lo critica desde Castilla La Mancha…y cuál es el argumento del Gobierno. Esta vez no lo ha defendido Pilar Alegría… han tenido ese detalle. Lo ha hecho Óscar López que aspira a presidir algún día la comunidad de Madrid.