Ketty Garat señala cómo el PSOE ha parasitado la empresa pública ENUSA para encubrir los escándalos de Ábalos

La periodista Ketty Garat expuso en una intervención en la Tertulia de La Brújula con Rafa Latorre el entramado de nombramientos en empresas públicas vinculados a figuras del entorno de José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Según su relato, la presidencia de ENUSA, la segunda más remunerada dentro de la SEPI, se utiliza para premiar y blindar a personas del Partido Socialista con antecedentes en su gabinete, derivando incluso hacia otras empresas estatales.

Un sueldo de 240.000 euros para el silencio

Garat recordó que la presidencia de ENUSA está dotada con 240.000 euros anuales, cifra que, según ella, sirve para "pagar el silencio" del exgerente del PSOE que encubrió los escándalos financieros de Ábalos. Este puesto, enfatizó, fue ocupado por Mariano Moreno, quien habría llevado consigo a diez personas vinculadas directamente con el partido, incluida una directora de Recursos Humanos.

Entre ese grupo se encontraba Leire Díez, la denominada como 'fontanera' que está siendo investigada por una presunta operación de desacreditación contra mandos de la Guardia Civil vinculada al entorno del presidente del Gobierno.

Migraciones de cargos socialistas

La periodista describió el fenómeno como una "migración" de personal del área de recursos humanos del PSOE hacia ENUSA, y apuntó que no es un caso aislado. Actualmente, el secretario general de Paradores, Ricardo Mar Ruipérez, fue jefe de gabinete de Ábalos.

Garat además nombró otros cargos socialistas como el presidente de Ineco, que también ocupó el cargo ya mencionado; y José Luis Berlanga, hijo del cineasta, que ejercía como asesor en Ferraz, está colocado en el Congreso.

Operación para recolocar a afines

"Ahí hubo una operación", sostuvo Garat, aludiendo a que el jefe de prensa de Ábalos, Alfredo Flores, pasó a ser jefe de Nacional en el Palacio de la Moncloa.

Según su relato, tras el cese del exministro, se seleccionó cuidadosamente a personas con información sensible, para ubicarlas en puestos públicos estratégicos, muy bien remunerados y con baja exposición mediática.