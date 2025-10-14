Ketty Garat sobre Ábalos': "Nunca se ha visto a un ministro que guardara una caja con dinero en efectivo en la residencia oficial"

El Caso Ábalos, una de las pesquisas por corrupción política más relevantes y complejas de los últimos años en España, continúa aportando nuevas revelaciones justo antes de que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, declare ante el Tribunal Supremo.

La periodista Ketty Garat, destacada periodista The Objective﻿, ha sido una de las principales voces que ha destapado y seguido con profundidad el entramado de irregularidades en torno a esta investigación, saltando a la luz pública importantes evidencias como la llamada "caja B" con dinero en efectivo en la residencia oficial del político socialista.

Revelación de la "caja B" en la residencia oficial

Garat explicó que han salido a la luz imágenes y videos inéditos grabados en marzo de 2020, poco antes del confinamiento por la pandemia de COVID-19, que muestran una supuesta "caja B" que Ábalos almacenaba en su despacho de la residencia oficial en la calle Balbina Valverde.

En esa caja había, según la periodista, numerosos billetes de 50 euros, que no provienen de fondos declarados oficialmente. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado un desfase entre los gastos declarados por el PSOE y los movimientos reales de dinero en efectivo reconocidos en el caso, sugiriendo una financiación opaca con origen desconocido.

Documentación y vigilancia de conversaciones

Se detalló que las investigaciones cuentan con intervenciones telefónicas y documentos que reflejan "peticiones de dinero en efectivo" por parte de Ábalos y su asesor Koldo García, quien también está citado a declarar el jueves. Garat afirmó que esta operativa se prolonga al menos desde 2020 hasta 2021, aunque se sospecha que pudo existir desde la entrada de Ábalos en el Ministerio de Transportes en 2018. "Nunca se ha visto en la historia democrática de este país a un ministro que guardara una caja con dinero en efectivo en la residencia oficial", subrayó la periodista.

Renuncia y nombramiento de abogado

José Luis Ábalos anunció renunciar a su defensa y solicitó un abogado de oficio para asistirle en su declaración, pero el juez Leopoldo Puente rechazó esta petición. El magistrado consideró la renuncia a su abogado José Aníbal Álvarez como una "estrategia dilatoria" y un "fraude de ley" por haberse producido apenas dos días antes de la declaración, por lo que mantuvo al letrado en su cargo. Ábalos debe designar un nuevo abogado en tres días o se le asignará uno de oficio.

Medidas cautelares y posible ingreso en prisión

Después de la comparecencia, el juez decidirá si mantiene o modifica las medidas cautelares vigentes contra Ábalos, que actualmente incluyen la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. El fuerte informe patrimonial presentado por la UCO ha incrementado las sospechas sobre la existencia de ingresos irregulares y ha generado expectativas sobre la posibilidad de que se solicite su prisión preventiva.