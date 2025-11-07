Juan Miguel Zunzunegui: "Las disculpas de España se pidieron en 1836 y en 1991, pero a algunos no les basta nunca"

Rafa Latorre ha entrevistado en La Brújula a Juan Miguel Zunzunegui, escritor y divulgador mexicano, tras el último debate desatado por la petición de disculpas de las autoridades mexicanas a España por la conquista y la respuesta del Gobierno español. El historiador ha recordado en Onda Cero que las disculpas históricas ya se realizaron en múltiples ocasiones y ha criticado el uso interesado de la historia para crear enfrentamientos políticos en el presente.

"Las disculpas no son nuevas"

Zunzunegui ha comenzado subrayando que el actual debate sobre las disculpas "parte de una ignorancia o de una perversidad, o de ambas cosas". El escritor ha insistido en que "en 1836, cuando España reconoce la independencia de México, se hizo un acto de desagravio y se formó un pacto de amistad para olvidar todas las rencillas del pasado".

Según él, "esas disculpas se pidieron en 1836, se repitieron en 1910 en el Centenario de la Independencia y también en 1991, cuando el rey don Juan Carlos estuvo con dirigentes indígenas en Oaxaca".

El invitado ha defendido que "aquí hay que honrar los acuerdos aunque sean de 1836" y ha reprochado a las autoridades mexicanas que insistan en perpetuar el agravio: "Siempre van a estar buscando cómo estar en conflicto; en un mes encontrarán una razón para decir que eso no basta".

"Sacar la ideología de la historia"

En opinión de Zunzunegui, la manipulación de la historia para fines políticos es habitual en México: "Urge sacar la ideología de la historia, porque una vez que metes ideología, lo que tienes que meter son básicamente ideas". Ha criticado frontalmente a las autoridades mexicanas: "Es una cantidad de mentiras en tan poco tiempo… Los derechos humanos llegaron a América con España, llegaron las leyes, la igualdad ontológica".

El escritor ha recordado que "los aztecas, a quienes siempre se cita, llegaron 200 años antes que Cortés y sometieron a todos los demás pueblos. Tenochtitlán fue tomada por Cortés al mando de 100.000 guerreros, pero menos de mil eran españoles; el resto indígenas aliados contra los aztecas". Según Zunzunegui, "nadie se concentra en los pueblos que apoyaron a Hernán Cortés porque sí que no respetaban los derechos humanos".

"Lo que debería ofendernos es el presente"

Preguntado sobre si el gobierno consigue instalar en la sociedad mexicana el resentimiento con España, Zunzunegui ha afirmado: "Entre ciertos mexicanos sí, pero entre quienes estudiamos y leemos no". Ha lamentado que "las narrativas le ganan a la realidad" y ha asegurado que "apenas hace veinte o treinta años, que un gobierno se dedicara a decirte que debes odiar a un pueblo sería un delito de odio; ahora se llama justicia histórica".

En cuanto al proceso de independencia, ha afirmado: "Eso fue una guerra de secesión, un imperio que se fragmentó porque los ingleses le manosearon la cabeza a los criollos", tildando a estos últimos como "los grandes traidores". Zunzunegui ha añadido: "Los pueblos indios lucharon contra la independencia porque les gustaba ser parte de la corona española".