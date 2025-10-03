Juan Miguel del Real: "El cooperativismo representa casi el 9% del PIB de Castilla-La Mancha"

El director de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, fue anfitrión en La Brújula de la Economía, emitida desde Alcázar de San Juan, donde analizó el papel del cooperativismo en la región, el balance de la campaña agraria, las nuevas tendencias en el consumo de vino y los retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario ante los cambios de mercado y la presión internacional.

El cooperativismo, clave en el medio rural

Del Real defendió la importancia estratégica de las cooperativas en Castilla-La Mancha: "Castilla-La Mancha es una región muy rural. El cooperativismo forma parte de nuestro paisaje, es dinamizador de la economía y representa casi el 9% del Producto Interior Bruto".

El director puso en valor su papel en la fijación de población: "En muchos pueblos las cooperativas son la empresa más importante. Sin ellas, los efectos de la despoblación serían mucho más dramáticos".

Una campaña agrícola desigual

Sobre el balance agrícola del año, reconoció que "no hay ningún año perfecto", aunque sostuvo que el sector está consolidado: "El vitivinícola ha vivido una campaña razonablemente ordenada y con buen desarrollo comercial.

En cuanto al sector del aceite, el director de la cooperativa revela que "ha habido momentos complicados" tras la bajada de precios pero otros cultivos han funcionado mejor.

"En cereal ha sido un buen año y el pistacho, que concentra aquí el 80% de la superficie nacional, apunta a una buena campaña", confesó.

En el caso del vino, advirtió de la influencia del clima extremo: "Las lluvias de primavera hacían prever una cosecha mayor, pero el calor de agosto deshidrató la uva y ha dejado finalmente menos producción que el año pasado. Aun así, la calidad es muy buena".

La incertidumbre comercial como amenaza

El director alertó de la vulnerabilidad del sector: "Elpeor enemigo del sector agroalimentario es la incertidumbre".

Recordó los efectos de los aranceles, la guerra de Ucrania y el proteccionismo: "Cada ruido afecta. Pensábamos que quedaríamos en arancel cero,pero el sector agroalimentario ha vuelto a ser moneda de cambio, mientras triunfan otros sectores como la automoción centroeuropea o la farmacia".

Pese a ello, reivindicó la capacidad de adaptación de las cooperativas: "La resiliencia del cooperativismo nos hace salir más fuertes de situaciones adversas".

Un consumidor que busca vinos más ligeros

Del Real destacó que el cambio en los gustos del consumidor es una oportunidad para Castilla-La Mancha: "Hay una tendencia en aumento hacia vinos blancos. Nuestra región es fundamentalmente productora de vinos blancos, rosados, espumosos y tintos jóvenes, que encajan muy bien en el nuevo perfil del consumidor".

Por otra parte el director de la cooperativa pidió también acabar con la liturgia excesiva en torno al vino.

Durante un tiempo parecía que si no eras un experto no podías pedir vino. Hay que simplificar el relato y animar a consumirlo con naturalidad entre los jóvenes

El auge del airén

El director puso en valor la variedad airén, la más extendida en la región: "Es un vino aromático, suave y fácil de beber. El que lo prueba se engancha".

Avanzó que la Junta de Castilla-La Mancha prepara un plan estratégico específico y anunció que "el 30 de noviembre se celebrará el Día de la Variedad Airén, como jornada de promoción en toda la región".

Con todo, recordó la importancia de la Denominación de Origen La Mancha: "No basta con la variedad; la denominación de origen es una marca de calidad y garantía para el consumidor".

Vino sin alcohol, tendencia en expansión

Sobre las nuevas alternativas enológica, se mostró convencido: "Ya hay bodegas manchegas que elaboran vino sin alcohol. Al principio costará aceptarlo, igual que ocurrió con la cerveza sin alcohol, que hoy crece más que la tradicional. Pero acabará ocupando su espacio en el mercado".

Consideró que convivirá con el consumo tradicional: "Los amantes del vino preferimos el clásico, pero habrá momentos en que un vino sin alcohol también tenga cabida".