Juan Dillon: "El peronismo nunca estuvo muerto, viene un peronismo conservador que se acercará más a ideas liberales"

La derrota electoral de Milei ha generado un debate intenso sobre las causas y el futuro político de Argentina. En una entrevista con La Brújula, el periodista argentino Juan Dillon analizó el fenómeno. Dillon explica que Milei combinó promesas de cambio económico con un discurso anti-casta política, pero terminó atrapado en sus propias contradicciones, con errores que afectaron la vida diaria de los argentinos y escándalos de corrupción que erosionaron su capital político.

Un outsider con el temperamento de Maradona, no de Messi

Juan Dillon compara a Milei con un "Maradona político" por su temperamento fuerte y cierta soberbia que, aunque carismática al principio, terminó jugando en su contra. "No hay vuelta atrás a la sensación de que ese mesías ya es alguien más terrenal", apunta Dillon, destacando que la derrota en Buenos Aires deja claro que la magia política de Milei se ha agotado.

La salud del peronismo y la fractura del electorado

La coalición peronista no solo ganó holgadamente sino que, para Dillon, "el peronismo nunca ha estado muerto" y siempre resurge como factor dominante en la política argentina. Según el periodista, veremos un peronismo más conservador y en sintonía con ideas liberales, un perfil que podría marcar la próxima etapa política del país.

Relaciones internacionales en crisis

El corresponsal también critica la gestión diplomática de Milei. La apuesta por un acercamiento a Donald Trump y la quiebra de relaciones con países como España y Francia han dejado a Argentina en una posición complicada. Dillon subraya que las políticas exteriores deben ser de Estado, no de Gobierno, y que la ruptura con varios aliados estratégicos limita la inversión y la estabilidad económica.

Milei tras la derrota: ni un paso atrás pero sí una profunda crisis

Aunque Milei reconoció públicamente la derrota y afirmó que no cambiará su rumbo, Dillon advierte que Argentina podría entrar en una nueva crisis institucional. "Lo único nuevo que tiene es la mesa política, pero los interlocutores son los mismos", indicó, sugiriendo que no hubo corrección real en las políticas ni inclusión de otros actores.