José Antonio Gómez, presidente de Somos Hijolusa: "La clave está en generar empleo y enamorar a la gente con proyectos ilusionantes"

En una conversación marcada por cercanía y ambición el presidente del Grupo Somos Hijolusa, José Luis Gómez, reivindica el esfuerzo colectivo que ha llevado a la empresa de ser una pequeña fábrica con ocho empleados a superar hoy el millar de puestos de trabajo.

El presidente reflexiona sobre el futuro del sector agroalimentario, la importancia de cuidar el tejido laboral y la necesidad de ilusionar y comprometer a las nuevas generaciones, todo ello con la humildad de quien conoce bien lo que significa empezar desde abajo.

De ocho empleados a líder nacional

Gómez recuerda los primeros pasos en 1988 y cómo la perseverancia y la constancia han sido clave para el crecimiento: "Me pellizco todos los días, pienso y digo, ¿cómo es posible que hayamos pasado de arrancar con una empresa local de 8 trabajadores a estar en los números que estamos hoy?".

Para el empresario, los resultados son solo una consecuencia natural de la disciplina y el esfuerzo: "Eso se consigue trabajando de una manera muy constante, con mucha disciplina".

El reto del campo y el futuro de la agroalimentación

El presidente explica que el mayor desafío es motivar a las personas a involucrarse y perseguir objetivos: "Lo que más nos puede preocupar es que las personas tengan ganas de hacer cosas".

Insiste en el papel clave del campo: "Producir alimentos es muy costoso. Muchas veces hablamos del problema hídrico, pero nosotros lo que hacemos es transformar agua en alimentos". Gómez defiende que el sector agrícola es el motor real de la vida y subraya la necesidad de rentabilidad en toda la cadena, sin olvidar la función social y el bienestar de quienes integran la empresa.

Inflación, precios y compromiso social

Respecto a la subida de precios y su impacto en la alimentación, advierte que "cuando la gente empieza a escatimar al ir a la compra, se empobrecen los hábitos gastronómicos".

Para Gómez, es fundamental que tanto empresas como administraciones trabajen para mejorar el poder adquisitivo: "Nos preocupamos de que nuestros empleados cada vez tengan mayores recursos y trabajamos internamente para abaratar mucho el coste productivo", recalcando la importancia de no trasladar directamente las subidas al consumidor.

Líneas estratégicas y visión para el futuro

Sobre el futuro de la compañía, Gómez reitera que el crecimiento o la facturación no son un objetivo en sí, sino una consecuencia de hacer las cosas bien: "Es bonito estar en ese puesto, pero los números son consecuencia de algo".

Su principal ilusión es generar empleo: "La mayor ilusión para mi hermano Carlos y para mí es generar empleo... para nuestra querida Ciudad de León, que lo es absolutamente todo". Como mensaje final, defiende el orgullo de pertenencia y el valor de los proyectos ilusionantes: "Tenemos que seguir apostando y disfrutando, así es que no hay otra cosa".