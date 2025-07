José López Tafall, director general de ANFAC: "Si algo ha avanzado España en el camino de la descarbonización y Europa de la movilidad ha sido precisamente gracias al sector de automoción"

El anuncio del Gobierno sobre un anteproyecto de ley que podría limitar la publicidad de coches con motorización clásica ha generado inquietud en el sector automovilístico español. José López Tafall, máximo representante de ANFAC, ha manifestado en "La Brújula" que la medida no ha sido consultada con los fabricantes y podría tener efectos contraproducentes en un momento de máxima presión internacional y transformación industrial. El sector pide un enfoque basado en ayudas directas y una hoja de ruta consensuada, en vez de prohibiciones.

ANFAC: "No sabemos en qué nos va a ayudar una prohibición de la publicidad"

José López Tafall reconoció que el sector no ha tenido acceso al texto del anteproyecto y que la consulta pública aún no está disponible:

"El anteproyecto no lo hemos leído. Tampoco se nos ha comunicado antes que iba a salir. La verdad es que no tenemos más información y hasta hace poco he mirado la página web del ministerio. Yo no he sido capaz de ver la consulta".

El director general de ANFAC defendió el compromiso del sector con la descarbonización, recordando el esfuerzo inversor y la transformación tecnológica de los últimos años:

"Si algo ha avanzado el sector y España en el camino de la descarbonización y Europa de la movilidad ha sido precisamente gracias al sector de automoción. Nosotros somos los que estamos invirtiendo, fabricando, lanzando nuevos modelos, innovando y hasta eventualmente pagando multas".

El sector pide incentivos y no prohibiciones

López Tafall cuestionó la efectividad de las restricciones publicitarias y reclamó un enfoque basado en incentivos:

"La pregunta grande es si esto nos va a ayudar a nosotros a avanzar en el camino de descarbonización que tenemos fijado, ¿no? Y la verdad es que si el Ministerio de Consumo nos hubiera preguntado, nosotros lo habríamos dicho, que agradecemos la ayuda, pero que hay cosas mucho más útiles para hacer una descarbonización".

Entre las medidas prioritarias, el responsable de ANFAC destacó la necesidad de ayudas directas al comprador, incentivos fiscales y un plan integral para el vehículo pesado:

"Habría que tener programas de ayuda al vehículo pesado. Habría que tener una fiscalidad que incentive más la compra de vehículos electrificados y habría que hacer un plan de 360 grados".

Contexto internacional: presión y competencia

López Tafall alertó sobre el contexto internacional, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y la agresividad de los fabricantes asiáticos:

"China y Estados Unidos están peleando por atraer el sector de la automoción y nosotros es lo que tenemos que trabajar. Vuelvo a insistir, aquí estamos trabajando en una hoja de ruta con el Gobierno".

El directivo insistió en que la vía de las prohibiciones puede asustar al consumidor y penalizar al sector: "El único que va a ser seguramente va a ser muy eficaz es en asustar al consumidor, volver a criminalizar el vehículo".