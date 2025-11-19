José Antonio Zarzalejos: "La gran corrupción de Sánchez consiste en la mentira, miente descaradamente"

La publicación de 'La huella de Sánchez', el último libro del escritor José Antonio Zarzalejos, sirve como disección sin concesiones el mandato de Pedro Sánchez y su impacto en la democracia española. La salida de esta obra ha servido de exponente para que tanto su autor como el periodista Rafa Latorre conversen en La Brújula sobre el Gobierno.

Un diagnóstico pesimista para la democracia

Zarzalejos no rehúye el pesimismo: "El realismo te lleva a un diagnóstico, y ese diagnóstico en este caso es pesimista por lo que ha pasado, por lo que está pasando y por lo que puede pasar". El periodista sostiene que la actualidad judicial, con figuras como Ábalos y Santos Cerdán implicados, implica una responsabilidad ineludible del propio presidente del Gobierno.

"El secretario general que ha nombrado consecutivamente a Ábalos y luego a Santos es directamente responsable en términos políticos y desde el punto de vista judicial debe ser llamado para que declare lo que sabe o no sabe", expone.

El régimen Sánchez: corrupción y erosión institucional

"La gran corrupción de Sánchez consiste en la mentira, miente descaradamente y no le importa hacerlo", denuncia Zarzalejos, que vincula esta "enorme mentira" a casos como el de la mujer y el hermano del presidente y a la designación de fiscales generales sin desvinculación política.

Apunta que el gobierno "ha creado un régimen, no sólo un estilo", y que ha mutado la Constitución para instalar un sistema "iliberal". Para el exdirector de ABC, el Ejecutivo actúa ya por fuera del control parlamentario y ha naturalizado prácticas autoritarias, como la tramitación de la amnistía y la singularidad financiera de Cataluña.

La Corona y la democracia amenazada

Zarzalejos dedica un capítulo clave a la relación de Sánchez con Felipe VI: "El rey ha entrado en una zona de alto riesgo en la XV legislatura de la democracia, porque el espacio de la Jefatura del Estado lo achica el gobierno y el señor Sánchez". Por eso, insiste en la necesidad de "una reforma constitucional que evite que el sistema pueda caer en la arbitrariedad".

En la conversación, el entrevistado alerta también sobre cómo la estrategia del Ejecutivo ha derivado en "un clima de confrontación mediática sin precedentes" y en la colonización de las instituciones, con un poder extraordinariamente concentrado en la Moncloa. Denuncia, además, la instrumentalización de la comunicación oficial y las presiones sobre los medios críticos.

"Hay una pulsión desordenada de poder", sostiene Zarzalejos sobre Sánchez, a quien acusa de "incultura política y constitucional" y de arrastrar España hacia un modelo confederal y bilateral que rompería el pacto constitucional. "La gran cuestión es evitar que quien venga después pueda gobernar como Calígula", advierte.