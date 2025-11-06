Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, denuncia la parálisis del gobierno y apuesta por un futuro de diálogo y progreso para la ciudad

Entre las voces más autorizadas de Castilla y León, Jesús Julio Carnero destaca por su claridad y firmeza. En esta entrevista con Rafa Latorre, el alcalde de Valladolid desmonta la reciente legislatura y el desempeño del Gobierno central, insiste en la importancia del diálogo para proyectos clave como el soterramiento ferroviario y se muestra optimista con la posibilidad de avance y nuevas inversiones en la ciudad.

Parálisis política y falta de gobernabilidad

Carnero afirma tajante: "Si no hubiéramos tenido indultos, si no hubiéramos tenido amnistías, lo que hoy ha expresado Miriam Nogueras es gravísimo en un Estado democrático. Decir que el Gobierno ha perdido su capacidad legislativa es tanto como decir que la legislatura ha acabado."

El alcalde advierte que esto genera frustración generalizada en la sociedad y demanda una renovación a través del voto.

Desafíos locales: soterramiento y falta de diálogo

Sobre la gran reivindicación local, el soterramiento de las vías, el alcalde denuncia la ausencia de voluntad política: "Si se quiere se puede, técnica y económicamente, con los plazos que haya que determinarse, pero en todo caso y en primer lugar hablando con la ciudad, dialogando, no hay diálogo."

Carnero reconoce haber intentado establecer contacto pero enfrenta un "muro" de resistencia, aunque mantiene su compromiso: "Nuestro trabajo está hecho, pero no conseguido. Por tanto, tendremos que seguir trabajando y luchando para que, aparte de hacerlo, lo consigamos."

Valladolid, expectativas de inversión y conectividad

El alcalde valora positivamente la posible implantación de una gigafactoría de baterías: "Valladolid espera, con los brazos abiertos, esa inversión o cualquier otra inversión que suponga seguir dando continuidad y trabajando en un ámbito que somos muy expertos, que es en el de la automoción."

Sobre la conexión de alta velocidad con París, Carnero insiste en la puntualidad: "Lo importante es que hágase lo que se haga que llegue a tiempo."

Responsabilidad y futuro democrático

Carnero hace un llamado a la responsabilidad política y a la renovación democrática: "Se tienen que producir las elecciones, se tiene que dar la voz a los españoles, que los españoles hablen."

Subraya el legado democrático construido y la necesidad de preservarlo y fortalecerlo: "Tenemos que saber que tenemos un patrimonio democrático, institucional, de convivencia, de concordia, que bien merece la pena conservarlo y agrandarlo."