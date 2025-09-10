Javier Santamarta: "La leyenda negra es permanente, la vemos día a día en la política y los medios"

El periodista y escritor Javier Santamarta ha protagonizado una entrevista con Rafa Latorre en 'La Brújula' en Onda Cero en la que abordó la persistencia de la leyenda negra sobre España y el origen de este fenómeno, especialmente a raíz de la crisis del 98 y la pérdida de las últimas colonias.

Contexto y actualidad de la leyenda negra

Durante la conversación, Santamarta explicó cómo todavía existen numerosos promotores de la leyenda negra, una visión negativa y distorsionada sobre la historia española que, según el divulgador, provoca una crisis de autoestima nacional y se alimenta en medios, debates públicos y hasta concursos televisivos.

Santamarta resaltó que el origen de estas narrativas se remonta al siglo XVI y se han mantenido hasta hoy, convirtiéndose en un tema recurrente en las jornadas sobre leyenda negra que tendrán lugar en El Escorial, con debates sobre hechos como la conquista de México, la Inquisición o el desastre del 98.

El siglo XIX y el 98: claves históricas

Santamarta destacó la importancia del siglo XIX en la historia española, desmitificando la idea de una decadencia absoluta: "No estábamos en tanta decadencia como parecía", recordó, subrayando hechos como la vuelta al mundo de la fragata Numancia y el invento del Submarino Peral.

El divulgador criticó la tendencia nacional a "fustigarse" y confundir episodios complejos como la crisis colonial y las guerras civiles, distinguiendo el contexto español del de otros países y lamentando la falta de reconocimiento de los momentos gloriosos de la historia nacional.

Políticos, medios y la imagen histórica

En la charla, se mencionaron varios ejemplos de cómo la política y los medios contribuyen a la percepción negativa de la historia de España, con guiños irónicos al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y a debates sobre la conquista y figuras históricas como Hernán Cortés.

Santamarta lamentó que actualmente se utiliza con ligereza el término "genocida" en los medios y esa cultura del escándalo refuerza la leyenda negra, sacando a relucir el caso de las camisetas en Televisión Española.

Reivindicación y divulgación histórica

El invitado hizo especial mención al Museo Naval de Madrid y al valor de divulgar la historia a través de iniciativas como las jornadas en El Escorial, que cada año acogen mesas redondas, recreaciones y música, con el objetivo de ofrecer una perspectiva más rica, rigurosa y menos negativa de la historia de España.

Santamarta subrayó la importancia de conocer y debatir sobre episodios como el sitio de Baler en Filipinas y la compleja situación diplomática generada tras el 98, defendiendo la divulgación como una vía para combatir el pesimismo y los tópicos que lastran la memoria colectiva.