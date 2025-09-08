Iván Díaz Luque sobre la gripe aviar: “El riesgo para la salud humana es muy bajo, con menos de mil casos infectados a nivel mundial"

La reciente alerta por brotes de gripe aviar H5N1 en Andalucía ha generado una respuesta rápida de las autoridades sanitarias, quienes han puesto en marcha protocolos de vigilancia y seguimiento ante la detección de aves muertas en parques públicos de Sevilla y Málaga.

El doctor Iván Díaz Luque, experto en Medicina y Sanidad Animal, analiza la situación en 'La Brújula' y aclara las dudas sobre el riesgo real para los animales y la población humana.

En los últimos días, Andalucía ha detectado varios focos de gripe aviar H5N1, con la aparición de decenas de aves muertas en espacios públicos de Sevilla y Málaga. La Consejería de Salud ha activado medidas preventivas, especialmente para personas que estuvieron en contacto directo con las aves infectadas. En esta coyuntura, el doctor Iván Díaz Luque ha explicado en el programa las características de la enfermedad, el impacto en la salud animal y pública, y las medidas que se están tomando para controlar el brote.

Estado actual del brote y protocolos sanitarios

El experto comenta que este brote ha provocado la activación de un protocolo de vigilancia que incluye seguimiento médico a cinco personas en contacto con aves muertas en el Parque Delta Margallo de Sevilla. También han aparecido aves muertas en Málaga, aunque aún sin causa determinada.

A pesar del riesgo latente, según comenta Díaz Luque las autoridades reiteran que el nivel para la población humana es muy bajo y se mantienen alerta para detectar posibles nuevos focos.

Características y transmisión del virus H5N1

El doctor Luque explicó que el virus H5N1 es una enfermedad de declaración obligatoria en la UE, cuyo impacto principal se da en el sector agrícola por la mortalidad en aves y las medidas económicas derivadas. Respecto a la salud humana, es un virus poco contagioso, con menos de mil infecciones registradas mundialmente, generalmente moderadas o leves.

La transmisión suele darse por contacto directo con aves infectadas, especialmente en explotaciones agrícolas, y el consumo de leche pasteurizada elimina riesgos adicionales.

Medidas de control y posible impacto económico

Entre las medidas más estrictas figura el sacrificio controlado de animales infectados para erradicar la enfermedad, según las normativas europeas. Actualmente no se prevén sacrificios masivos en Andalucía, que implementa restricciones como la prohibición temporal de cría al aire libre.

El doctor Luque alertó de posibles impactos en el mercado alimentario, especialmente en el precio de los huevos, como ya ocurrió en brotes anteriores, pero se mostró optimista sobre el control del brote.