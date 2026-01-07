"Irán está en jaque": las protestas de los comerciantes ponen contra las cuerdas el régimen de los ayatolás

La República Islámica de Irán arde en revueltas que han dejado 36 muertos y más de 2.000 detenidos en 92 ciudades de 27 provincias, con el Gran Bazar de Teherán como epicentro de un descontento que pasó de económico a político, desafiando a los ayatolás como nunca antes.

David Hernández, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, analiza en La Brújula con Rafa Latorre las revueltas que sacuden 92 ciudades iraníes con 36 muertos y más de 2.000 detenidos, surgidas en el Gran Bazar de Teherán por la carestía económica y que ahora desafían al régimen de los ayatolás. Rafa Latorre indaga si esta vez las expectativas de cambio no se defraudarán, como en revueltas pasadas, ante la falta de organización opositora y el resurgir de figuras exiliadas como Reza Pahlavi.

En una entrevista exclusiva, Hernández desentraña por qué las protestas, que comenzaron con un gremio tradicionalmente afín al régimen como los comerciantes, han escalado rápidamente a universidades y provincias kurdas, forzando al Gobierno a reconocer errores económicos mientras reprime con brutalidad.

El resurgir de Reza Pahlavi, ¿salvador o espejismo?

Latorre pregunta por Reza Pahlavi, hijo del último sah, cuya figura reaparece en el Wall Street Journal y las calles iraníes. Hernández responde que "es una figura que ha vivido prácticamente toda su vida en el exilio" y que las generaciones jóvenes la tienen olvidada.

Aunque en crisis como la actual algunos recuerdan la monarquía, "internamente no existe una base organizada, unas plataformas políticas que empujen por la monarquía". El experto atribuye su resurgimiento mediático a una posible presión estadounidense, que mete a Pahlavi en la agenda internacional pese a estar "prácticamente olvidada".

Ausencia de liderazgo opositor interno

Ante la mezcolanza de kurdos y diversas motivaciones en las calles, se busca una figura que vertebre la oposición. Hernández subraya que el régimen lleva "40 años perfeccionando cualquier mecanismo para acabar o limitar la capacidad de organización y de oposición".

Desde 2009, las protestas resurgen cada dos o tres años, pero los iraníes enfrentan no solo la represión, sino su escasa capacidad para organizarse. Aunque partieron de un cariz económico, han asimilado un carácter político con múltiples sensibilidades, sin que emerja "una figura o una organización, una plataforma que pueda encabezar esas protestas".

Origen económico en el corazón del régimen

Latorre destaca que el estallido no es ideológico ni religioso, sino por la carestía vital agravada por la sequía en alimentos básicos. Hernández confirma que "estas protestas empiezan a final de año en un lugar emblemático como es el Bazar de Teherán" y con un sector afín al régimen como los comerciantes.

Se extienden luego a universidades opositoras y provincias. El Gobierno reconoce errores y tiende la mano económica, pero simultáneamente reprime: "defendemos el diálogo, entendemos el enfado [...] pero no vamos a permitir que esto se instale".

¿Algo distinto que incline la balanza hacia el cambio?

Tras recordar la represión por la muerte de Mahsa Amini y expectativas defraudadas previas, Latorre pregunta qué hace única esta revuelta. Hernández identifica varios factores: el origen en gremios no habituales quejosos; el perfil moderado del presidentePezeshkian, criticado incluso contra la Guardia Revolucionaria y potencialmente sacrificable por los ayatolás; y el factor exterior. Israel bombardea sin respuesta iraní contundente, y "Donald Trump, que ha tenido su foco en los últimos días en Venezuela, parece que comienza también a mirar a lo que está pasando en Irán".

Derrotas regionales y crisis económica interna

El experto detalla el desgaste del régimen, que fomentó el "eje de resistencia" contra Israel y EE.UU., pero ve caer aliados y sufrir bombardeos sin respuestas resolutivas, lo que hiere domésticamente su imagen de gran poder protector. A nivel económico, la inflación, recortes sociales y priorización del presupuesto militar —incluidas ayudas a Hezbolá— explican el descontento: "el régimen de los ayatolás se vendió durante décadas como un gran poder que va a proteger a Irán [...] y no ha sido así".