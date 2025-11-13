Ione Belarra señala a Pedro Sánchez: "Está comprando el discurso de la ultraderecha para justificar la migración"

La líder de Podemos sube el tono frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al acusarle de adoptar el discurso de la ultraderecha como propia, especialmente en cuestiones migratorias. Mientras Sánchez defiende sus cifras de reducción de la inmigración irregular, Belarra advierte que rechaza de plano la "securización" de la migración, criticando también a Rufián por perpetuar esa narrativa peligrosa.

En un contexto donde el debate sobre inmigración se politiza profundamente y tras las declaraciones estos días de ambos políticos sobre este asunto, su mensaje resuena fuerte a favor según ella de la defensa de los derechos humanos y las garantías para las personas migrantes.

Sánchez compra el discurso de Vox y la ultraderecha, según Belarra

Ione Belarra acusa a Pedro Sánchez de "comprar los marcos, mensajes e ideas de la extrema derecha", especialmente en materia migratoria. Critica que el presidente justifica una política que refleja los discursos de Vox, usando la reducción del 35% en la inmigración irregular como argumento para validar la estrategia.

Según Belarra, esto es adoptar un lenguaje que criminaliza y securitiza la migración, un error que repercute en los derechos humanos y fomenta el miedo social.

Dardo a Gabriel Rufián por alimentar la 'securización' de la migración

Belarra también apuntó contra el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien en la misma línea del presidente fue criticado por asociar migración con seguridad, una práctica que la dirigente califica como "securización".

Explicó que esta técnica sociológica construye la migración como una amenaza para la seguridad nacional y favorece discursos xenófobos, especialmente cuando se menciona a personas migrantes o racializadas en casos de agresiones, ignorando otras violencias cometidas por españoles.

Este discurso, dice, "es peligroso y alimenta injusticias".

Defensa clara de la migración como derecho humano fundamental

Belarra enfatiza que "desde Podemos no pensamos comprar ninguno de estos mensajes ni ideas de extrema derecha". Afirma que la migración es un derecho humano fundamental, subrayando las barreras burocráticas y reales que enfrentan las personas racializadas para moverse.

Además, recalca que todas las personas en España merecen tener papeles para trabajar con dignidad y que esta defensa será firme y constante, independientemente de lo fácil o difícil que sea decirlo públicamente.