Marina Serrano, presidenta de AELEC: "Creemos que debería haber actuado para poder evitar el apagón"

En un contexto de informes cruzados y versiones contradictorias sobre el gran apagón, AELEC ha presentado su propio análisis independiente. Marina Serrano defendió la actuación de las empresas eléctricas asociadas y criticó la gestión y la reacción institucional tras el incidente. La presidenta de AELEC subrayó la importancia de esclarecer los hechos y de mejorar la coordinación entre todos los agentes del sistema, especialmente ante el reto de la integración de energías renovables y el aumento de la complejidad operativa.

El informe de AELEC y las causas del apagón

Marina Serrano explicó que el informe, elaborado por expertos independientes, coincide en parte con el del Gobierno al señalar un problema de control de tensión, pero atribuye la responsabilidad a Red Eléctrica, operador del sistema. Según Serrano, existían avisos y herramientas suficientes para haber evitado el apagón, tanto en la programación previa como en la gestión en tiempo real. "Había avisos los días anteriores, incluso hemos presentado un gráfico. Creemos que debería haber actuado para poder evitar el apagón", afirmó.

Defensa de la actuación de las empresas eléctricas

La presidenta de AELEC recalcó que las empresas eléctricas actuaron en todo momento siguiendo los protocolos y las instrucciones del operador. Serrano lamentó la gestión institucional del incidente, señalando que "desde el primer momento se ha pedido información de datos que ya se tenía", y defendió la colaboración constructiva de AELEC para esclarecer los hechos y proponer soluciones de futuro.

Críticas al informe de Red Eléctrica

Serrano valoró negativamente el informe de Red Eléctrica, al considerar que "obvia algunos elementos, como los problemas de control de tensión en los días y horas anteriores". Además, criticó que el informe no aporta documentación suficiente para justificar que las empresas eléctricas no cumplieron con su función y recalcó que la desconexión de plantas no depende de una decisión voluntaria de las empresas, sino de causas sistémicas.

El reto de la integración renovable y la gestión del sistema

Sobre la teoría de que el apagón fue consecuencia de un "experimento" para probar la capacidad del sistema con alta penetración de renovables, Serrano negó tener constancia de ello, pero insistió en que se debieron adoptar medidas específicas para garantizar el suministro. "La gestión y la operación del sistema debe ser de una manera determinada y debe contarse con energía síncrona que permita paliar esos problemas de tensión", explicó.

Costes y regulación tras el apagón

En relación a los sobrecostes derivados del apagón y la advertencia de la CNMC sobre los contratos a precio fijo, Serrano señaló que las comercializadoras están planteando soluciones regulatorias y que es necesario prever la duración y el impacto económico de la "operación reforzada" que se está llevando a cabo para evitar nuevos incidentes.

El caso de La Palma

Sobre los continuos apagones en La Palma, Serrano destacó las particularidades de la operación insular y la necesidad de mejorar las instalaciones y la gestión del sistema para garantizar el suministro en las islas.