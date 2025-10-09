Ignacio Cembrero sobre las revueltas juveniles en Marruecos: "El país ha ido a peor en materia de libertades desde la llegada de Mohamed VI"

El periodista Ignacio Cembrero expuso en 'La Brújula' cómo las manifestaciones lideradas por jóvenes marroquíes han logrado un hito: encauzar las movilizaciones hacia un tono pacífico tras días de tensión, reafirmando su carácter inédito y abriendo una nueva etapa de presión social en el país.

La generación que protagoniza las protestas, organizada desde plataformas digitales como Discord, mantiene la exigencia de reformas y la dimisión del primer ministro, en medio del debate sobre el alcance de las libertades y la política social bajo el reinado de Mohamed VI.

Un movimiento que exige cambios estructurales

Cembrero señala que "el movimiento Gen Z212 recuerda en parte a la Primavera Árabe de 2011, aunque por ahora guarda ciertas diferencias: nace como una reivindicación juvenil centrada en exigencias de mejoras en sanidad y educación, pero se ha ido politizando y hoy reclama la salida del gobierno y boicotea empresas ligadas al primer ministro Aziz Akhannouch, el segundo hombre más rico del país después del propio rey".

En este sentido, señala que las redes sociales han sido clave para amplificar el boicot a firmas empresariales consideradas símbolos de la élite política y económica, y para canalizar el descontento con los servicios públicos, la desigualdad y el deterioro institucional.

El detonante: una tragedia en Agadir

El periodista precisa que el origen inmediato de las protestas fue una "negligencia médica" que provocó la muerte de ocho mujeres embarazadas en el hospital público de Agadir, del que es alcalde el propio primer ministro.

"Las primeras manifestaciones, duramente reprimidas, dieron paso a una participación juvenil masiva, multiplicada por la indignación y la presencia de elementos violentos, aunque en los últimos días predomina la tranquilidad y la reivindicación pacífica", subraya.

Debate sobre la libertad y la política de Mohamed VI

Cembrero destaca que lejos de avanzar en derechos, Marruecos "ha ido a peor en materia de libertades desde la llegada al trono de Mohamed VI en 1999". "Ahora hay presos de conciencia en las cárceles marroquíes, incluidos los líderes de la revuelta del Rif de 2017, y la libertad de prensa y política está muy limitada", advierte el periodista, en contraste con los primeros años del reinado.

Expectativa ante el discurso real y el papel de la juventud

Este viernes, el movimiento Gen Z212 ha decidido suspender sus manifestaciones en señal de respeto al monarca y en espera de que en su discurso haga algún tipo de referencia a sus reivindicaciones.

"La Casa Real propició en 2011 una respuesta hábil a la Primavera Árabe, veremos si logra encauzar también este nuevo pulso juvenil, que por ahora no cuenta con líderes claros ni dirección política definida", analiza Cembrero.