Ignacio Cembrero: "La llegada de adolescentes argelinos en un yate a Ibiza marca un hito migratorio"

En una entrevista con La Brújula, Ignacio Cembrero relató el episodio que ha generado gran impacto en el debate migratorio español. Varios adolescentes argelinos de entre 14 y 17 años robaron un yate en su país y consiguieron llegar en apenas diez horas a la isla de Ibiza.

A lo largo de la travesía grabaron vídeos que subieron a redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram, en los que aparecían bailando y cantando a bordo.

Para Cembrero, lo inédito no es solo la utilización de una embarcación distinta a las tradicionales pateras, sino la visibilidad que este caso ha tenido en internet. "Es la primera vez que llegan adolescentes en un yate robado y además con una repercusión viral en redes sociales", explicó el periodista.

Uso de aplicaciones de navegación y riesgo de contagio imitativo

Uno de los detalles que más sorprendió a Cembrero es que los menores confesaron haberse orientado con una aplicación móvil gratuita, lo que evidencia el fácil acceso a herramientas tecnológicas para viajes de riesgo. "Buena parte de la juventud del Magreb ha visto estos vídeos y algunos sueñan ya con emprender aventuras parecidas", alertó.

Cembrero subrayó que estos jóvenes no eran migrantes desheredados, sino estudiantes escolarizados que decidieron partir a espaldas de sus familias.

Baleares, epicentro del repunte migratorio

Durante la conversación, el periodista recordó que las llegadas a Canarias han disminuido en los últimos meses, mientras que las Baleares registran un aumento del 170% de inmigración irregular en lo que va de año. Solo Ibiza y Formentera han recibido más de 5.000 migrantes en 2025, lo que tensiona la capacidad de acogida.

"Formentera tiene bajo tutela a más de un centenar de menores, lo que equivale a un menor por cada 86 habitantes, el récord absoluto de España", destacó.

Falta de control en Argelia y repatriaciones mínimas

Preguntado por la relación con la situación diplomática de España y Argelia, Cembrero descartó un vínculo político directo, aunque sí lamentó la pasividad de las autoridades argelinas: "Disponen de un ejército potente y de recursos para frenar el fenómeno, pero no lo han hecho".

El periodista recordó además que "menos del 8% de los migrantes argelinos que llegan en situación irregular a España son repatriados", una cifra que dificulta la gestión del Estado.