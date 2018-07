“Estoy en contra del copago porque estoy pagando la seguridad social”

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, nos acompaña para hablarnos sobre las fallas, "unas fiestas únicas" y todo lo que conlleva estas fiestas para la Ciudad de Valencia. Además hablamos de los proveedores y el dinero que se les debe 190.000 euros y de los gastos de Valencia. Sobre el copago, uno de los temas del día ante la posibilidad de que no sólo se aplique en Cataluña, se ha mostrado en contra. Afirma que no va a subir los impuestos. También ha criticado con dureza al PSOE y la línea que está siguiendo ya que "se está descomponiendo de una manera tremenda, lo que está generando grupos radicales de la izquierda". Sobre el líder de la Oposición, Rubalcaba ha dicho que "no está siendo un hombre de Estado"