Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de León: "Que esa gente joven también se crea que en León puede tener futuro"

Gerardo Álvarez Courel, desde su experiencia como presidente de la Diputación de León, desgrana una visión cercana y realista sobre la actual situación política y social que vive el territorio leonés.

En conversación con Rafa Latorre, reflexiona sobre la importancia de la financiación adecuada para municipios pequeños, la necesidad de reconocer la figura de las pedanías, la riqueza agrícola, y los desafíos de despoblación y servicios en el medio rural.

Financiación y función esencial de las diputaciones

El presidente explica que la reciente jornada en el Senado, donde participó, giró en torno a la financiación de las diputaciones, que muchas veces queda eclipsada por el debate sobre las autonomías: "Lo que las diputaciones reclamamos precisamente es eso, Rafa, que tengamos también esa parte del pastel", aclarando la importancia de su cercanía con municipios de menos de 20.000 habitantes y las pedanías, "que en muchos otros sitios no cuentan porque no saben ni lo que es".

Álvarez Courel profundiza en la tarea de estas entidades menores y el trabajo desinteresado que realizan, "la satisfacción de trabajar por supuesto" en beneficio de los vecinos sin recibir grandes compensaciones.

La riqueza de León y su potencial humano

Sobre la economía local, el presidente destaca la importancia del sector agroalimentario como seña de identidad: "León tiene más de 16 sellos de calidad IGP denominaciones de origen y productos de primer nivel a nivel gastronómico productivo."

Además, habla del atractivo de la provincia para quienes buscan tranquilidad y calidad de vida: "Madrid es un agobio... en León ¿cuándo hay agobio? Es una provincia para disfrutar", y expresa su ilusión con la juventud: "Que esa gente joven también se crea que en León puede tener futuro. Que no se marche pensando que el futuro lo va a tener fuera."

Empleo, recuperación demográfica y medio ambiente

Álvarez Courel subraya el reto de la recuperación poblacional: "Parece que los datos este año van hablando de que recuperamos población en León después de una década perdiendo 30.000 habitantes."

También aborda el control sobre la gripe aviar y la necesidad de seguir las indicaciones oficiales, así como la recuperación tras los incendios del verano, destacando el compromiso y espíritu de la sociedad leonesa para salir adelante y reinventarse.