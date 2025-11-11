"La Galicia más enigmática y el misterio de la muerte": Juan de Oñate revela las claves de su nueva novela 'Presagio'

La nueva novela de Juan de Oñate propone, según explicó en la entrevista, un juego literario irresistible: "Imaginen que en el archivo familiar encuentran unas hojas de hace tres siglos que predicen la fecha de muerte de las personas, quizá incluso la suya propia".

El autor reconoce que Galicia es "el mejor escenario para una historia de misterio", logrando captar esa atmósfera con sus casonas de aspecto indiano, imágenes religiosas inquietantes y reliquias desconcertantes que, según él, "producen realmente un rechazo cuando las ves".

El fuego y el archivo: la leyenda que inspira la trama

Oñate detalla cómo el incendio real del monasterio de Samos en 1951, donde los monjes eligieron lanzar los libros por la ventana para salvarlos, fue el detonante para el misterio de "Presagio". "El grito era que preferían el libro mojado que quemado", apunta. De ahí surge la pregunta central: ¿qué harías si encuentras un libro capaz de pronosticar tu muerte? El autor insiste en el poder del archivo local, un "archivo estéticamente bonito" lleno de documentos difíciles de descifrar, que refleja "la integración total del gallego".

Tres perspectivas ante lo inexplicable

El autor combina dos facetas personales: su experiencia como historiador y periodista. Los personajes de la novela (un historiador, un periodista y un abad) exploran el misterio desde la fe, el escepticismo y el "morbo periodístico".

Oñate lo resume: "Son tres maneras de jugar una misma partida", debatiéndose entre el libre albedrío y el peso del destino.

Periodismo crítico y autoficción

En la entrevista, Oñate no duda en volcar su visión crítica sobre el periodismo actual: "El periodismo se hace sin periodistas, con becarios a lo sumo, cuya precariedad les impide ver más allá de sus ojos o, lo que es peor, de los ojos de sus editores".

Considera que la polarización mediática es "muy perjudicial" y lamenta que "el periodismo ha abandonado al lector antes que el lector abandonara el periodismo". Sobre la autoficción, reconoce con ironía una posible conexión con el conquistador Juan de Oñate: "Según convenga".

El proceso creativo y el reposo del manuscrito

El escritor explica cómo "Presagio" fue la primera historia que concibió, aunque necesitó descansar en un cajón hasta que las experiencias y el tiempo maduraron la voz narrativa. "Todas las novelas que he escrito han tenido su periodo de enfriamiento adiabático", explica, valorando la labor de los editores y la importancia de retomar las obras con una nueva perspectiva.