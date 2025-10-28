El expresidente José María Aznar en La Brújula con Rafa Latorre para conversar sobre su nuevo libro y la actualidad política española

José María Aznar, figura central de la política española de las últimas décadas, vuelve a escena con fuerza. Tras un periodo de aparente discreción, el expresidente presenta estas semanas su libro 'Orden y libertad', en el que insta a asumir "más responsabilidad en defensa y seguridad", advirtiendo que "una Europa débil es la antesala de su disgregación".

El partido del expresidente del Gobierno (1996-2004) vive un delicado equilibrio ante la creciente popularidad de Vox. Esa situación junto a la idiosincrasia política actual en el territorio español genera un contexto político vibrante, lleno de polémicas, debates y expectativas que Rafa Latorre abordará en profundidad al entrevistarle.

José María Aznar y su regreso mediático: libro, mensaje y polémicas

El expresidente ha reaparecido con el lanzamiento de su obra, donde plantea un mensaje claro: la necesidad de fortalecer la defensa de Europa y proteger la democracia frente al auge del populismo y los nacionalismos extremos. Su postura con respecto a los temas tratados en el libro giran alrededor de varios asuntos de la actualidad nacional y continental en materias de seguridad, defensa, desarrollo tecnológico o cuestiones como la relevancia y el papel de España en la geopolítica global e hispanohablante.

El PP entre la sombra de Aznar y la amenaza de Vox

Un periodo reciente de encuestas sitúa al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo en una posición de liderazgo según la mayoría de los sondeos, alcanzando entre el 32% y el 36% del voto y rondando los 137-147 escaños, aunque algunos estudios muestran un ligero retroceso respecto a meses anteriores, señalando la competencia creciente de Vox y cierta pérdida de apoyos en el centro-derecha.

Diversas encuestas reflejan un desgaste en la valoración de la agrupación y destacan la importancia que algunos sectores del partido otorgan a clarificar el liderazgo interno, de cara a próximos procesos electorales y a la estabilidad del actual Gobierno de coalición.

La entrevista con Aznar se produce en este contexto, marcado por el debate interno en el PP, la evolución de su electorado y la preparación para futuros comicios.​

La Brújula con Rafa Latorre: expectativa máxima para una entrevista que marcará agenda

El espacio de Rafa Latorre en La Brújula se convierte en el escenario de una conversación que puede ofrecer claves para entender la escalada política del PP y el papel de uno de sus pesos pesados. Con un contexto en el que España vive un pulso político intenso y con debates que afectan al país en su esencia democrática y social, las palabras de Aznar tendrán el foco de atención.