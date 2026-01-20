Europa exporta 300.000 millones de ahorro al año por la ausencia de un ecosistema atractivo: el diagnóstico de Susana Burgos que urge retener el capital

En una nueva entrega de 'El Foco', la sección de análisis económico de Susana Burgos en La Brújula de Onda Cero, la periodista encendió la alerta sobre el papel que debe jugar Europa en un mundo fragmentado, destacando cómo el bloque exporta 300.000 millones de euros de ahorro anuales fuera de sus fronteras en lugar de canalizarlos hacia su propia transformación.

Un contrasentido que asfixia el crecimiento europeo

"Desde que empezó a tambalearse el tablero del orden mundial, ¿Qué papel juega Europa? Y, sobre todo, qué papel debe jugar en un escenario de fragmentación económica global creciente?", se preguntó Burgos en su intervención.

"Porque si no reaccionamos, eso va a lastrar nuestro crecimiento". Según explicó, la Unión Europea exporta alrededor de 300 mil millones de euros de ahorro cada año, un volumen que representa un "contrasentido" ante las "enormes necesidades de inversión" internas, con ese capital escapando para financiar proyectos ajenos a los 27 países miembros.

Claves para retener el capital en la UE

"Probablemente, los oyentes de La Brújula no sepan que la Unión Europea exporta alrededor de 300 mil millones de euros de ahorro cada año", recordó Burgos, "lo que es un contrasentido, porque tenemos unas necesidades de inversión enormes". Para revertir esta fuga, abogó por "hacer todo lo posible por retener ese capital", creando "un ecosistema financiero atractivo para los ciudadanos, léase productos sencillos y competitivos".

Entre las medidas clave, destacó "mayor estabilidad regulatoria, incentivos fiscales que estimulen a invertir en la Unión Europea y sobre todo, educación financiera".

Diagnósticos alineados y el camino por recorrer

"Nunca nos vamos a cansar de repetirlo, porque cuando los ciudadanos entienden cuáles son los riesgos y diferenciarlos de las oportunidades pueden decidir mejor y canalizar el ahorro hacia proyectos que merezcan la pena", insistió la analista. Lo bueno es que "los diagnósticos están hechos e informes, como el de Enrique Coalter o Mario Draghi, coinciden en que la prioridad debe ser más mercado único, más integración financiera y más capacidad para sufragar nuestra propia transformación".

"El camino está trazado. De lo que se trata es de poner las piedras a un lado y a otro y empezar a andarlo", concluyó Burgos, llamando a actuar con urgencia en este escenario global volátil.