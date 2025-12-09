Europa ahoga a su banca con "una normativa y media al día": el aviso de Susana Burgos que pone cifras al caos regulatorio

En una nueva entrega de 'El Foco', la sección de análisis económico de Susana Burgos en La Brújula de Onda Cero, la periodista encendió la alerta sobre el impacto del exceso de regulación en la banca europea, un fenómeno que, lejos de fortalecer al sistema financiero, está bloqueando el crédito y encareciendo los recursos disponibles para hogares y pequeñas empresas.

Coincidiendo con una semana clave en la que se reúne el Ecofin y el Banco Central Europeo (BCE) publicará su primer informe sobre simplificación normativa, Burgos advirtió que las exigencias regulatorias de los supervisores suponen ya 270.000 millones de euros de capital inmovilizado, cien mil millones más que hace solo cuatro años.

Una burocracia que asfixia al sector bancario

"Arranca hoy una semana clave para la Unión Europea. Se reúne el Ecofin y también vamos a conocer el primer informe sobre simplificación normativa del BCE. El mandato del Consejo de Economía y Finanzas es elaborar normas más sencillas para que el crédito pueda fluir mejor porque lo que está haciendo el exceso de regulación es lastrar el crédito a familias y pymes."

Según explicó Burgos, si se hubiera contenido esa presión burocrática a la mitad, las entidades dispondrían hoy de 50.000 millones adicionales para préstamos hipotecarios y empresariales, una cifra que, en un contexto de tipos altos y escasez de financiación, podría marcar la diferencia para miles de familias.

El laberinto normativo europeo

"Las instituciones comunitarias llevan tiempo estudiando cómo mejorar el marco regulatorio del sector bancario", recordó Burgos, "porque la banca es al final un caso paradigmático de la sobreproducción regulatoria, toda vez que conlleva la aplicación de una normativa y media cada día, contando los fines de semana normativa y media diaria."

El dato más contundente lo aportó a continuación, manifestando una llamativa comparación que pone en evidencia la sobredosis legislativa que padece el sistema financiero europeo frente a la agilidad de su competidor atlántico

En 2019 la Unión Europea publicó 13.000 normativas nuevas, cuando en Estados Unidos apenas fueron 5000

El reto: simplificar antes de que sea tarde

A la espera del informe del BCE, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se ha sumado a una carta conjunta con otros responsables europeos en la que piden avances reales en simplificación regulatoria.

"Está claro que así no podemos seguir", concluyó Burgos, subrayando que el futuro del crédito, y por tanto de la economía real europea, depende de reducir una maraña normativa que convierte la política financiera en un laberinto sin salida.