Una esperanza contra el Alzheimer: nanopartículas que restauran el cerebro y frenan la enfermedad

En los laboratorios del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), un grupo de investigadores ha conseguido algo que hasta hace poco parecía imposible: "detener la progresión del Alzheimer" y restaurar las funciones cerebrales dañadas en modelos animales.

El responsable de este avance es Giuseppe Battaglia, líder del Grupo de Biónica Molecular del IBEC y profesor ICREA, quien explicó en La Brújula, con Rafa Latorre, los detalles de una investigación que redefine la estrategia contra esta enfermedad neurodegenerativa.

Reprogramar el "sistema de desagüe" del cerebro

"Hasta ahora, las terapias se centraban en las neuronas, pero nosotros quisimos mirar más allá", resumió Battaglia. Su equipo se fijó en el sistema vascular cerebral, la red que nutre al cerebro y elimina los desechos tóxicos que lo deterioran con la edad.

Las "nanopartículas desarrolladas por los investigadores actúan directamente sobre esa red", reactivando su capacidad natural de limpiar el cerebro de proteínas tóxicas como la "beta amiloide", una sustancia cuya acumulación provoca el deterioro cognitivo característico del Alzheimer.

"Es como destapar una cañería obstruida", explicó. "Nuestro trabajo ha logrado que el cerebro vuelva a eliminar las proteínas que no necesita, y con ello, frenar el avance del daño neuronal".

Tres inyecciones, décadas de efecto

Según los resultados publicados en la revista Signal Transduction and Targeted Therapy, "solo tres inyecciones de estas nanopartículas bastaron para revertir los síntomas en ratones", con efectos que equivaldrían a "entre 20 y 60 años de beneficio en humanos". Los animales tratados recuperaron funciones cognitivas y mostraron una reducción del 50% al 60% en los niveles de proteína beta amiloide.

A diferencia de los tratamientos tradicionales, esta aproximación no introduce fármacos externos, sino que utiliza las nanopartículas como "fármacos supramoleculares", capaces de actuar de forma autónoma y precisa sobre las células del cerebro.

"La diferencia es que no solo llevamos el medicamento, las propias nanopartículas son el medicamento", subrayó Battaglia durante la entrevista.

Un futuro prometedor (y prudente)

El hallazgo, fruto de una colaboración entre el IBEC, el Hospital West China de la Universidad de Sichuan y científicos del Reino Unido, ha despertado el entusiasmo de la comunidad científica, aunque los especialistas piden cautela antes de trasladar los resultados a humanos.

Battaglia expresa prudencia, aunque se muestra optimista: "Hemos demostrado que es posible reactivar un sistema que la enfermedad apaga. Nuestra meta es convertir este principio en un tratamiento real, y trabajaremos sin descanso para lograrlo".

Por ahora, el ensayo con humanos aún no tiene fecha. Pero este trabajo marca un punto de inflexión en la carrera científica contra el Alzheimer: "por primera vez, no se intenta solo frenar la enfermedad, sino devolver al cerebro su capacidad de curarse a sí mismo."