La emergencia ignorada de Sudán: "El peor lugar sobre la Tierra"

"The. Worst place. On Earth." Así define un portavoz de la ONU la situación de Sudán, escenario de una guerra civil que ya acumula incontables víctimas y desplazados, pero que apenas ocupa titulares en Occidente. Lo que ocurre allí, según subrayó el presentador, es "la mayor emergencia actual y está ocurriendo en la ignorancia colectiva", y tanto Médicos Sin Fronteras como los periodistas insisten en sacarla a la luz antes de que la indiferencia sea irreversible.

Un conflicto ignorado que devasta Darfur

Esperanza Santos durante su entrevista con Rafa Latorre en La Brújula fue directa: "Llevamos dos años y medio intentando visibilizar lo que ocurre en Sudán, pero el foco internacional sólo se pone donde más interesa".

Santos relató cómo la ciudad de Al Fáser, último reducto de Darfur ajeno al control de las fuerzas paramilitares, ha caído tras más de un año de asedio, "dejando atrapadas a probablemente más de 100.000 personas". El último hospital operativo ha sido destruido y la ayuda internacional se apaga entre ataques y el miedo de la población, condenada al abandono.

Masacres, luchas de élites y el drama civil

La visión de la emergencia se vuelve todavía más inquietante al hablar de las causas: "Esta es una lucha entre élites que apoyan a dos bandos. Las Fuerzas de Apoyo Rápido, responsables de las principales masacres, y el ejército regular, vinculado a los Hermanos Musulmanes y financiado por Irán", explicó el corresponsal Alfonso más Oliver, citado en el programa.

Santos añade que las masacres recientes "no son religiosas, sino étnicas, y la población está atrapada entre dos grupos violentos que solo buscan territorio y poder".

Riesgo de expansión y apoyo externo a la guerra

Durante la charla, Latorre se interesó por el efecto contagio del conflicto: "¿Teme que pueda extenderse a los países vecinos?". Santos respondió tajante: "Ya está ocurriendo. Chad ha acogido casi un millón de refugiados, y otros países como Sudán del Sur, Etiopía o Eritrea están en riesgo", subrayando cómo el flujo de armas, dinero y combatientes extranjeros mantiene viva una guerra que Sudán sería incapaz de sostener en solitario.

"Hay milicias de otros países luchando en Sudán y el apoyo internacional es la gasolina de esta catástrofe", lamentó.

La población, rehén de la desprotección

El cierre de la entrevista reflejó la visión más descarnada: "La población civil está completamente desprotegida. Este es un conflicto sin reglas donde nadie protege a los inocentes y las masacres se suceden impunemente". Concluye Santos: "La indiferencia internacional hace tanto daño como las balas. Y mientras, miles siguen atrapados, invisibles ante el mundo".