Elena Valenciano: 'El PSOE cometió un error al entregar a Podemos la bandera de la igualdad'"

Feministas históricas del PSOE, entre ellas las exministras Matilde Fernández yRosa Conde, junto a Elena Valenciano, han remitido una carta a la dirección de Ferraz en la que exigen la convocatoria urgente de una conferencia de igualdad. La iniciativa, que ya ha sumado más de 300 firmas, pretende reactivar una agenda feminista que consideran "arrinconada" tras los últimos congresos del partido.

En conversación con Rafa Latorre en La Brújula de Onda Cero, Valenciano pidió que el PSOE "recupere su papel como referente de las mujeres españolas" y alertó de los errores que, en su opinión, han debilitado su liderazgo en esta materia.

"Hay una corriente de fondo que pide repensar la igualdad"

Valenciano explicó que la carta dirigida a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y a la responsable de Igualdad, Pilar Bernabé, ha tenido una respuesta inicial positiva. "Esta conferencia fue aprobada en el último Congreso Federal, por lo tanto tienen que cumplirla", subrayó.

Según la exvicesecretaria general, lo que reclaman las firmantes es que no se quede en un mero trámite interno, sino que sirva para reflexionar y hacer autocrítica. "Queremos una conferencia de verdad, en la que se aborden las cuestiones que han quedado arrinconadas y se reconozcan las que se han hecho bien", señaló.

Apenas 24 horas después de lanzar el comunicado, las firmantes pasaron de 50 a más de 300. "Eso demuestra que hay una corriente de fondo, una necesidad de que el PSOE vuelva a liderar la agenda de la igualdad", afirmó.

"El PSOE ha dejado de ser el referente del feminismo mayoritario"

Durante la conversación, Valenciano fue crítica con el rumbo tomado por su partido en los últimos años. "De las grandes declaraciones a los hechos hay mucha distancia, y eso no puede ser", advirtió.

Recordó que el PSOE "fue durante décadas el partido señera de las políticas de igualdad en España" y que contó con el respaldo de millones de mujeres que lo convirtieron en su referencia política. Sin embargo, lamentó que "esa confianza se está resquebrajando" y consideró que esa pérdida no solo perjudica al partido, "sino al conjunto de las mujeres españolas".

"Entregar la bandera de la igualdad a Podemos fue un error"

La exvicesecretaria general identificó un punto de inflexión claro: "El error nace cuando el PSOE decidió entregar la bandera de la igualdad a Podemos". A su juicio, "ceder esas competencias en el pacto de coalición fue un grave error que generó una fractura interna y un distanciamiento con las bases feministas tradicionales".

Valenciano defendió que el Partido Socialista "ha representado la voluntad mayoritaria, no identitaria, de las mujeres", y pidió que recupere ese papel: "Queremos que vuelva a ser el partido que impulse la agenda común de las mujeres, sean de donde sean".

"Hay que revisar leyes y reconstruir la relación con las mujeres"

Sobre los casos recientes de acoso y los protocolos internos del PSOE, Valenciano fue clara: "Es un protocolo que no tiene sentido. No puede basarse en el anonimato en un partido donde todos somos compañeros y compañeras".

Propuso revisar tanto esos procedimientos como algunas leyes impulsadas en los últimos años, y "corregir los defectos que se han detectado". "Hay que volver a tejer las bases del movimiento feminista, que ahora está muy alejado del Partido Socialista", defendió.

Pese a reconocer la dificultad del reto, aseguró que no piensan rendirse: "Antes de tirar por la borda el trabajo de tantos años, hay que intentar rescatarlo. Si hay inteligencia en la dirección del partido, sabrán que esta es una oportunidad para mejorar lo que no se ha hecho bien".