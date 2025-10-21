La DOCa Rioja celebra su Centenario en La Brújula: tradición, calidad e innovación desde el Museo Vivanco

La Denominación de Origen Calificada Riojaha celebrado sus 100 años con un programa especial de La Brújula desde el Museo Vivanco en Briones, que ha convertido a esta región en el epicentro de la cultura vinícola española e internacional.

Rafa Latorre y su equipo han realizado un recorrido por la historia, la calidad y la innovación del vino de Rioja, en plena recta final de una vendimia que, según el Consejo Regulador, exhibe una calidad extraordinaria y un excelente estado sanitario de la uva.

Este programa especial ha unido tradición, ciencia y cultura desde el corazón de Rioja, símbolo de identidad y excelencia para más de 13.000 viticultores y 600 bodegas.

Un legado colectivo y orgullo de Rioja

La presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Raquel Pérez Cuevas, ha expuesto que "Rioja ha cumplido cien años como un legado colectivo que sigue vivo". Ha explicado que el Centenario ha reunido a más de 13.000 viticultores y 600 bodegas, quienes han hecho posible la preservación y el prestigio mundial de Rioja.

Pérez Cuevas ha recordado que desde su origen, la denominación apostó "rotundamente por la calidad" al elegir el tempranillo frente a otras variedades, consolidándose como una marca que simboliza unión y excelencia.

También ha destacado la diversidad de uvas y terruños que definen a Rioja, con especial énfasis en el vino blanco, que ha ganado terreno y reconocimiento internacional. Sobre el mercado global, la presidenta ha asegurado que Rioja ha sabido sortear los retos de los aranceles, creciendo en países como Canadá, y manteniéndose como referencia de calidad y tendencia.

Ha subrayado finalmente el papel fundamental del enoturismo para acercar la cultura del vino a pueblos y visitantes, y la importancia de aprender a beber vino como una forma de valorar su origen y conservación.

Una calidad espectacular y una innovación tecnológica

Alejandra Rubio Gil, directora técnica del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, ha adelantado que la cosecha del Centenario se está perfilando como "espectacular". Ha señalado que, a pesar de una menor producción —estimada en unos 225 millones de kilos, un 15% menos que el año pasado—, la calidad está garantizada por un control exhaustivo durante toda la vendimia y unos parámetros óptimos según el Consejo Regulador.

La directora técnica ha destacado cómo Rioja combina el saber hacer tradicional de los viticultores con las últimas tecnologías, especialmente el uso pionero de inteligencia artificial para optimizar la producción, prever el impacto de fenómenos climáticos y gestionar la calidad en todas las parcelas.

Asimismo ha insistido en la importancia de la transmisión familiar del conocimiento, enriquecido hoy por las nuevas generaciones formadas y abiertas a la innovación sin perder la esencia del cultivo.

Un homenaje cultural y enológico en el Museo Vivanco

El programa además ha profundizado en la riqueza cultural e histórica de Rioja desde el Museo Vivanco, una institución que celebra también sus dos décadas como referente mundial de la cultura del vino.

Allí, La Brújula ha mostrado cómo la industria vitivinícola ha evolucionado desde las ánforas y técnicas artesanales hasta convertirse en una actividad científica y tecnológica que aúna arte, tradición y progreso.

Este homenaje ha puesto de relieve la importancia del vino como elemento social que dinamiza comunidades rurales, genera economía local y estrecha vínculos entre las personas. Rioja se ha convertido en una experiencia integral, donde paisaje, historia, innovación y la conversación en torno a una copa forman el alma que la hace única.