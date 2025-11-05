La conquista hacia las estrellas sale desde Alicante: los planes para revolucionar la carrera espacial desde España

En una entrevista exclusiva en "La Brújula", el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, ofrece las claves del éxito de la compañía y de su ambicioso proyecto Miura 5. El directivo ilicitano revela su visión sobre el futuro de la industria aeroespacial europea, la apuesta de España y la importancia del acceso a un espacio cada vez más competitivo y estratégico.

Una industria global en pleno auge

"Sí, estamos con el programa. Está siguiendo su curso, o sea que estamos avanzando muy bien en el desarrollo de la tecnología", explica Sánchez sobre el desarrollo del Miura 5, el cohete reutilizable que la empresa lanzará desde la Guayana Francesa.

Este vector, diseñado y construido en Elche sobre la experiencia previa acumulada con Miura 1, supone salto tecnológico decisivo para PLD Space, con el objetivo de ofrecer lanzamientos para satélites de todos los tamaños y competir en tiempos y costes frente a gigantes como SpaceX.

Soberanía tecnológica, competencia y financiación

Sánchez advierte sobre los riesgos de que Europa sólo sea cliente y no desarrollador: "Si Europa se convierte en un comprador de servicios pero no desarrolla nada, el día en el cual haya escasez o haya un problema, nos quedaremos sin servicios". PLD Space reclama igualdad de condiciones frente a gigantes públicos como Ariane y acceso a los grandes contratos institucionales.

"No queremos subvenciones, queremos poder ir contratando servicios", insiste, remarcando la dificultad de encontrar financiación: "Mi socio dice que es mucho más difícil financiarlo que hacer el cohete".

El reto de la regulación y la competencia justa

Frente al atasco de lanzamientos que sufre Europa y la concentración de operaciones en manos de unos pocos operadores, la Comisión Europea ha abierto la puerta a nuevas empresas privadas. PLD Space es una de las empresas convocadas: "Estamos pidiendo unas condiciones de acceso al mercado... y de libre competencia, que permita siempre que los campeones surjan", subraya.

Humildad, innovación y marca España

Sánchez reivindica la valía de la ingeniería española y celebra la capacidad de Elche para atraer talento: "La marca España en general, lo que es la calidad de la ingeniería, es muy bien recibida internacionalmente". De cara al futuro, sueña con que "nuestros nietos sigan haciendo cohetes" y que PLD Space se convierta en la empresa tecnológica europea de referencia a ambos lados del Atlántico.