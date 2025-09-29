Comerciantes y hosteleros de Benetússer: "Muchísimos comercios aún no han podido abrir, algunos ya lo dieron por perdido, y otros siguen esperando las indemnizaciones"

Benetússer, municipio de la Comunidad Valenciana, se enfrenta de nuevo a la incertidumbre y la preocupación tras los efectos de la tormenta Gabriel, que revive el recuerdo de la devastadora DANA sufrida hace 11 meses. Comerciantes y hosteleros viven entre la prevención, el miedo a nuevas pérdidas y el retraso en las ayudas económicas, tal y como expone Cristian Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la localidad.

El comercio de Benetússer, pendiente del cielo

La localidad vuelve a situarse en el foco informativo tras las últimas lluvias torrenciales. Si bien la coordinación institucional y la gestión de avisos han mejorado, la huella de la DANA de hace casi un año sigue muy presente y las nuevas adversidades meteorológicas amenazan con agravar la situación.

Bajas persianas y miedo a nuevas pérdidas

La incertidumbre domina el día a día del tejido comercial local. Herrera apunta a una “tranquilidad un poco rara”: Benetússer permanece en alerta roja, con vecinos y comerciantes atentos al cielo y con la mayoría de los negocios cerrados, por temor a que se repita la tragedia del pasado octubre.

Las ayudas, un alivio que no llega a todos

La paralización comercial se suma al retraso de las prometidas indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Muchos empresarios esperan todavía compensaciones, especialmente aquellos que sufrieron daños superiores a los 300.000 euros, lo que convierte a la localidad por momentos en “un pueblo fantasma”.

Burocracia y recuperación: camino largo para los empresarios

Pese a la mejor respuesta institucional en materia de avisos y coordinación, la burocracia y la morosidad siguen entorpeciendo la recuperación. Herrera lamenta que muchos expedientes siguen atascados, sobre todo en los casos de mayor cuantía económica.

Un pueblo que resiste, pero no olvida

La vida en Benetússer sigue marcada por la capacidad de resistencia y la actitud positiva de sus vecinos. Sin embargo, el miedo, la pérdida de tranquilidad y las consecuencias económicas mantienen en vilo a la población y anticipan que la recuperación será larga.