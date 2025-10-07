Carlota García, investigadora del Real Instituto El Cano: "Estados Unidos sigue siendo la única superpotencia capaz de influir en Israel"

Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas en el Real Instituto Elcano, explicó en La Brújula cómo, tras dos años de conflicto, el mundo ha cambiado completamente con hechos que incluso parecen olvidados, como la operación con móviles de Hezbolá que demostró la capacidad destructiva de esta milicia en el sur del Líbano.

La experta analizó en el programa de Rafa Latorre la realidad del acuerdo impulsado por EEUU, la viabilidad del mismo y las posibles repercusiones de este hecho histórico.

El plan de paz impulsado por Estados Unidos

García destacó que el plan de paz que Estados Unidos ha impulsado en vísperas del segundo aniversario del conflicto marca un paso importante en la dirección correcta, pues integra dimensiones humanitarias, de desarrollo, seguridad y políticas.

Señaló que Estados Unidos sigue siendo la superpotencia con capacidad real de influencia en Israel, y que este plan abre la puerta a soluciones políticas, aunque con muchos obstáculos por delante y aspectos aún por definir, como la reforma y el mandato de la Autoridad Palestina bajo un liderazgo internacional que incluiría a Tony Blair.

La figura de Tony Blair y las críticas asociadas

Sobre Tony Blair, quien estaría llamado a liderar la transición en los territorios palestinos, la investigadora afirmó que su nombramiento ha generado "muchas críticas" debido a la histórica relación conflictiva entre Reino Unido y Palestina, pero que su cercanía a Israel podría hacer el plan más aceptable para Netanyahu, aunque, aclaró, "no es la clave del éxito".

La presión diplomática de Trump

Carlota García también observa que Donald Trump, a pesar de su mandato divisivo, ha ejercido presión para que Netanyahu negocie y dé un giro al conflicto. Explicó que esto está enmarcado en una estrategia ligada a los países del Golfo y árabes, dentro del legado de los acuerdos de Abraham.

Sin embargo, advirtió que "hay mucha desconfianza entre las partes" y no se puede esperar una solución inmediata, ya que se requiere una inversión "diplomática, política y de tiempo" importantes. Resaltó que Trump "busca detener la crisis para poder centrarse en otros objetivos".

Evolución del poder militar y regional

Sobre hechos inéditos, García destacó la recuperación de la fortaleza de Israel tras el golpe sufrido el 7 de octubre, que el gobierno ha logrado "a golpes", y puso en valor el equilibrio logrado en los ataques cruzados con Irán, evitando una escalada mayor. Subrayó que Israel aspira ahora a ser la potencia regional en Oriente Medio, en un entorno donde, según ella, "los países árabes no desean que ninguna nación sobresalga como hegemónica".

Carlota García Encina concluye que, aunque el plan es ambicioso y enfrenta grandes retos, representa un marco en el que se combinan la comunidad internacional y las fuerzas regionales para buscar restablecer la estabilidad en Gaza y la región. La labor diplomática de Estados Unidos será decisiva y el proceso, arduo y prolongado.