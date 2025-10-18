'La brújula' con Rafa Latorre desde el Museo Vivanco en Briones, La Rioja

Este lunes a partir de las 19.00h, 'La brújula' estará en directo desde el Museo Vivanco en el marco del Centenario de la Denominación de Origen Calificada Rioja DOCa Rioja. [enlace sponsored: https://riojawine.com/es/ ]. Una edición que convierte a La Rioja en el epicentro de la cultura vinícola y que ofrece una programación diversa con mirada crítica.

Rioja es el vino preferido de los consumidores españoles, por delante del resto de Denominaciones, acaparando el 27% de cuota nacional. Además mantiene su posición líder en los mercados del vino por su presencia en 136 países, siendo el origen enológico más exportado y consumido en el extranjero.

Asimismo, el enclave es pionero y líder en enoturismo, siendo la Denominación que más visitantes recibe de España, con cerca de 900.000 en 2023, y una clara referencia internacional

Además, el equipo de ‘La brújula’, liderado por Rafa Latorre, abordará la actualidad informativa con su sello de rigor y análisis, sumando la dimensión artística de esta salida.

'La brújula', en directo desde el Museo Vivanco en Briones

El Centenario de la Denominación de Origen Calificada Rioja DOCa Rioja refuerza su vocación de ser un espacio de cultura enológica y vitícola, destacando su política de calidad de mejora continua, imparcialidad e integridad en sus actividades

No te pierdas esta edición especial de 'La brújula' desde uno de los enclaves enológicos y bodegueros del territorio español. Un programa que aúna periodismo, tradición y agricultura desde el corazón de La Rioja.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, nuestra web y la app, así como en nuestro canal de YouTube