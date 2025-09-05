La Brújula de la Economía: Multa a Google, Opa BBVA y Neymar Jr

La última edición de "La Brújula de la Economía" destacó múltiples temas que marcan la actualidad económica y empresarial, desde la monumental multa impuesta a Google por prácticas abusivas en publicidad digital hasta la aprobación de la esperada OPA del BBVA sobre Banco Sabadell, sin olvidar las dinámicas cambiantes del mercado laboral en Estados Unidos y los desafíos agrarios provocados por la desertificación.

Multa histórica a Google por abuso de posición dominante

La Comisión Europea impuso una multa récord cercana a los 3.000 millones de euros a Google por prácticas contrarias a la libre competencia en su sistema de publicidad online. Esta sanción es la segunda más alta que sufre la compañía en Europa, y Bruselas insta a la empresa a replantear su modelo de negocio, incluso sugiriendo la venta de parte de su división de publicidad para evitar un monopolio.

OPA del BBVA sobre Sabadell: aprobación y controversia

El folleto de la oferta pública de adquisición (OPA) que el BBVA ha lanzado sobre Banco Sabadell recibió luz verde por parte de la CNMV. A partir de ese momento, los accionistas dispondrán de 30 días para aceptar o rechazar la oferta que combina acciones nuevas de BBVA y efectivo. No obstante, esta operación ha generado debate por la valoración propuesta, que a juicio de algunos expertos y actores del mercado es inferior a la evolución reciente de las acciones del Sabadell, y por la aparente falta de entusiasmo del BBVA para defender su oferta.

Mercado laboral en Estados Unidos bajo la lupa

Se expuso la tendencia en el mercado laboral estadounidense afectada por la política migratoria restrictiva impulsada en parte por Donald Trump. Esta dinámica ha reducido la entrada de inmigrantes, tradicional motor de crecimiento del empleo en Estados Unidos, provocando desabastecimiento en sectores esenciales como la jardinería, agricultura, y servicios. El fenómeno representa un experimento natural con posibles profundas consecuencias en la economía estadounidense que aún están por verse.

Impacto de la desertificación en la financiación agraria

Otra área de análisis fue el efecto negativo de la desertificación y los incendios forestales sobre la economía rural, específicamente en la reducción del crédito que pueden obtener las empresas agrícolas en zonas afectadas. Estudios muestran que esta situación puede disminuir las ventas y aumentar los riesgos financieros de dichas empresas, evidenciando vínculos entre la degradación ambiental y la estabilidad económica.