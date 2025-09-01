La Brújula de la Economía: Turismo, Mercado laboral y dificultades en prestaciones y citas

El programa "La Brújula de la Economía" de Onda Cero abrió su nueva temporada con un análisis detallado sobre los principales temas económicos y sociales que marcan la realidad actual en España y Europa. Con la participación de expertos como el profesor Rodríguez Braun, John Müller y la periodista Beatriz Triguero, la edición destacó diversos aspectos clave en la economía y el empleo.

Situación turística y su impacto

Ignacio Rodríguez Burgos, fijo del programa, destacó que, aunque España no alcanzará la histórica cifra de 100 millones de turistas extranjeros en 2025, se quedó cerca con más de 11 millones solo en julio, un récord mensual. Sin embargo, advirtió que se está produciendo una desaceleración en el crecimiento turístico, con una caída significativa del 5% en visitantes alemanes, un mercado tradicionalmente importante para el sector servicios. Además, se observa un aplazamiento de viajes y vacaciones hacia septiembre, que adquiere cada vez más peso en la temporada turística.

Mercado laboral y paro en Europa

Eurostat reportó una bajada general en la tasa de paro en la Unión Europea hasta el 5,9%; sin embargo, España continúa con una tasa elevada, del 10,4%, manteniéndose como el país con más desempleo en Europa seguido por algunas naciones nórdicas. En particular, Suecia y Finlandia mantienen cifras altas a pesar de sus amplios estados de bienestar. El profesor Rodríguez Braun explicó que la baja conflictividad social y la flexibilidad económica suelen ser factores positivos en estos países, aunque ahora enfrentan ciertos retos.

Incremento de precios y vuelta al cole

La incorporación de la periodista Bea Triguero resaltó que los precios de los productos básicos en la cesta de la compra han aumentado un 33% respecto a hace tres años. Se destacaron aumentos específicos como el 15% en la carne de vacuno, el 18% en los huevos y el 19% en el chocolate, con una notable subida del 17% en frutas y verduras, lo que encarece considerablemente la dieta mediterránea tradicional. Este contexto económico crea una "cuesta de septiembre" especialmente dura para las familias que afrontan la vuelta al colegio y el incremento generalizado de gastos.

Dificultades en prestaciones y citas

Uno de los temas centrales fue la grave problemática que enfrentan miles de personas para obtener citas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para gestionar prestaciones por desempleo. Se comentó la falta de personal y los problemas en el sistema informático, que dificulta enormemente el acceso a estas citas. Además, se mencionó la existencia de mafias dedicadas a la venta ilegal de citas, profundizando la dificultad para los usuarios más vulnerables. Este problema afecta también al ingreso mínimo vital, un instrumento social con amplio potencial pero cuya efectividad se ve limitada por la burocracia.

Análisis político y economía del bienestar

El profesor Rodríguez Braun también abordó el debate sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar en Europa y España. Se recordó cómo otros países han adoptado reformas importantes en sus sistemas de pensiones para conservar la viabilidad económica. Además, se habló sobre los pactos de Estado, como el de Toledo o los de la Moncloa, que históricamente han ayudado a disolver los costes políticos de medidas impopulares. Sin embargo, se advirtió que estos modelos están en crisis y que la discusión sobre el futuro del Estado del bienestar es una asignatura pendiente con una fuerte carga política.

Otras noticias de interés

El programa también repasó la guerra de precios en el mercado de coches eléctricos en China, la potencia económica que va modificando el escenario global con nuevas alianzas, y el impacto fiscal en la compraventa de vivienda en España, el tercero en Europa que más grava esta operación. Además, se recordó la importancia de una ética administrativa en tiempos de digitalización, con dificultades expresadas en la gestión burocrática de servicios públicos, y se destacó la necesidad de reformas profundas en la infraestructura y gestión pública.

"La Brújula de la Economía" continúa así su misión de informar y analizar las claves económicas con rigor, humor y perspectiva crítica, ofreciendo cada día a sus oyentes una mirada clara sobre el pulso económico de España y el mundo.