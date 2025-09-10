La Brújula de la Economía: Tensión económica, conflicto renfe y el desbanque de Musk

'La Brújula de la Economía', dirigida por Rafa Latorre, abordó este miércoles varios de los asuntos más candentes del panorama económico y político español, desde el fracaso parlamentario de la reducción de la jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz, hasta los desafíos industriales, la crisis del sector del automóvil y las exportaciones agroalimentarias.

Introducción: Marcada por debates parlamentarios y tensiones económicas

El programa arrancó en tono crítico tras la jornada parlamentaria en el Congreso, donde la propuesta de Díaz para reducir la jornada laboral fue rechazada por mayoría, un golpe para el gobierno y los sindicatos que la defendían. Junts, PP y Vox tumbaron el texto, en un debate cargado de referencias a la lucha de clases y el materialismo histórico que, según los comentaristas, resultó más ideológico que práctico.

Los incendios y el conflicto de Renfe con las autonomías

Óscar Puente, ministro de Transportes, recibió especial atención tras anunciar posibles reclamaciones patrimoniales a Castilla y León y Galicia por las pérdidas ferroviarias generadas por incendios forestales, mientras omitía mencionar medidas semejantes para Castilla-La Mancha o Extremadura. El panel cuestionó la viabilidad de judicializar los retrasos ferroviarios y la lógica de trasladar al terreno legal los efectos de desastres climáticos o apagones eléctricos.

Industria española y fuga de competitividad

La crisis de la industria del automóvil española generó debate por la caída en producción y exportaciones, atribuyéndose parte del problema a la deslocalización hacia China y Turquía y al aumento de regulaciones. Los analistas alertaron sobre el impacto que tendría una reducción legal de la jornada en la competitividad y el empleo, especialmente en el entramado de pymes, señalando que las grandes empresas ya tienen flexibilidad, pero millones de pequeñas empresas quedarían en situación delicada.

Gripe aviar y cierre de exportaciones agroalimentarias

El programa informó sobre las restricciones chinas y de Hong Kong a la importación de aves y huevos españoles por el brote de gripe aviar en provincias como Huelva, Badajoz, Toledo y Guadalajara, recalcando que el saldo comercial positivo del sector agroalimentario está en riesgo y que estas crisis pueden afectar el precio de productos básicos como la docena de huevos.

El empleo y los salarios como prioridad

En opinión del equipo, la reducción de la jornada no figura como prioridad para la mayoría de trabajadores, que ponen antes el aumento salarial y la competitividad empresarial, ni tampoco como solución estructural frente al problema de la vivienda—donde los bajos sueldos dificultan la emancipación y el acceso a la propiedad. El programa destaca que, según el INE, la jornada media negociada ya se sitúa en 38,3 horas a la semana y que nueve millones de trabajadores están por debajo de las cuarenta horas por convenio, lo que refuerza la idea de que la negociación colectiva sigue siendo clave para la modernización del mercado laboral español.

Otros temas de actualidad financiera y empresarial

Entre otras cuestiones, el panel repasó la marcha de la OPA del BBVA sobre Sabadell, la caída de Inditex frente a nuevos competidores, el auge de los vehículos chinos y turcos en España y cambios en la riqueza global con Larry Ellison, fundador de Oracle, superando a Elon Musk como el hombre más rico del mundo gracias al impulso de la inteligencia artificial.

Reflexión de cierre

La tertulia concluyó con una valoración negativa sobre el nivel del debate político y la falta de visión estructural para abordar los grandes desafíos del país: la formación matemática, la productividad y el papel de la industria frente a crisis internacionales y tecnológicas, insistiendo en que el verdadero reto está en la mejora de los salarios y el incentivo a la competitividad empresarial.